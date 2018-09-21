سما المصري تعلن توبتها بعد نشرها فيديوهات وصور مثيرة للجدل – (فيديو)

لندن – “القدس العربي”: أعلنت الراقصة سما المصري توبتها عن نشر ما يسيء الى الأخلاق عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث عكفت سابقاً على نشر مقاطع فيديو وصور مثيرة للجدل بسبب جرأتها.

وجاءت “توبة” المصري بعد أزمة صحية تعرضت لها وأدت الى دخولها المستشفى، فأقدمت على إعلانها، وعلى حذف معظم صورها الجريئة من حساباتها.

وقالت المصري في مقاطع فيديو لها عبر “انستغرام” إنها تعتذر عن كل الصور والفيديوهات غير المناسبة التي نشرتها خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي وجهت رسالة للفتيات من منتقديها سابقًا قائلة: “أنا بعتذر لكم، أنتم أفضل وأشرف مني”.