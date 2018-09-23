أعضاء في الكونغرس يطالبون ترامب بإصدار قرار يتعلق بالأمريكيين المولودين في القدس

لندن- “القدس” دوت كوم: قالت القناة العبرية السابعة، إن أعضاء في الكونغرس الأمريكي، طلبوا من الرئيس دونالد ترامب أم يسمح للمواطنين الأمريكيين بتسجيل “إسرائيل” كبلد ميلاد لأبنائهم المولودين في القدس، على جوازات سفرهم.

ونقلت وكالة “معا” الفلسطينية، عن القناة العبرية، أن 55 من أعضاء الكونغرس، طالبوا ترامب بأن يأمر وزارة الخارجية الأمريكية بالسماح للأطفال الأمريكيين المولودين في القدس، بتسجيل إسرائيل كبلد ميلادهم على جوازات السفر. استناداً إلى اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى المدينة المقدسة.

وكتب أعضاء الكونغرس في رسالة إلى ترامب: “وزارة الخارجية لم تنفذ بعد سياسة الحكومة للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل لأغراض تسجيل المواليد أو التأكيد الوطني أو إصدار جواز سفر لمواطن أمريكي ولد في القدس”.

وقدّم النائب الجمهوري من نيويورك، “لي زيلدن” هذه الرسالة إلى وسائل الإعلام يوم الجمعة.

وكانت الإدارات الأمريكية السابقة تعارض تسجيل “إسرائيل” كبلد ميلاد للمواطنين الأمريكيين المولودين في القدس.