صلاح يقدم هدية ثمينة لطفل من مشجعي ليفربول- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: قدّم النجم المصري محمد صلاح، هدية غالية، لطفل من مشجعي ليفربول، خلال مباراة الفريق مع ساوثهامبتون، السبت، في الجولة السادسة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وظهر صلاح في مقطع فيديو على “تويتر”، وهو يهدي قميصه بعد نهاية المباراة، إلى طفل في مدرجات ملعب “أنفيلد رود”، حيث كان الطفل يرفع ورقة طلب فيها من صلاح أن يهديه القميص، فما كان من النجم المصري إلا أن استجاب لطلب الطفل الذي انهمرت دموعه من الفرحة.

وكتب والد الطفل، عبر حسابه على “تويتر”: “كلمات الشكر لا تكفي يا صلاح، لقد جعلتنا أنا وابني نذرف الدموع، هناك مواقف في الحياة يصعب شرح جمالها، إنه يوم سيبقى خالدا في ذاكرة ابني”.

وساهم النجم صلاح في فوز فريقه على ساوثهامبتون، بتسجيله الهدف الثالث له، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للمباراة التي انتهت بفوز “الريدز” بثلاثية نظيفة.

@MoSalah I cannot thank you enough mo.. Brought my lad to tears (and me)…. These are moments in life that hold more value than i can explain.. A day my son Lewis will never forget @LFC pic.twitter.com/8h1h8z0ens

— Wayne dunlop (@BiggyAL1981) September 22, 2018