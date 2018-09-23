صراع بين صلاح ورونالدو ومودريتش على الأفضل في العالم

لندن: تتجه أنظار متابعي كرة القدم العالمية، الإثنين، صوب العاصمة البريطانية للتعرف على جوائز الأفضل في العالم التي يمنحها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) سنويًا.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب الثلاثي: المصري، محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنكليزي، والبرتغالي، كريستيانو رونالدو مهاجم يوفينتوس الإيطالي، والكرواتي، لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني.

وانضم صلاح إلى القائمة النهائية بعدما نجح في الفوز بلقب هداف الدوري الإنكليزي (البريمرليغ) الموسم الماضي بالإضافة إلى جائزة أفضل لاعب في بلاد الضباب، وكذلك وصوله بفريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

أما رونالدو فانضم إلى القائمة النهائية بعدما قاد فريقه السابق ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا والتتويج بلقبها، فيما جاء وصول مودريتش إلى القائمة النهائية بعدما قاد الملكي للتتويج باللقب الأوروبي، وقيادته لمنتخب بلاده إلى نهائي المونديال الروسي للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وظهرت جائزة الأفضل منذ عامين فقط، بعد انفصال “فيفا” عن مجلة “فرانس فوتبول”، ونجح النجم البرتغالي رونالدو في التتويج بها خلال المرتين (2016 و2017).

ولأول مرة، شهدت القائمة غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في برشلونة الإسباني عن القائمة النهائية.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعبة، النرويجية أدا هيجريبيرغ لاعبة ليون الفرنسي، وزميلتها بالفريق الألمانية دزينيفير ماروزان، والبرازيلية مارتا المحترفة في أورلاندو برايد.

وعلى صعيد أفضل مدرب للرجال، يتنافس الثلاثي الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال السابق، ومواطنه ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب “الديوك” الفرنسية، والكرواتي زلاتكو داليتش مدرب منتخب بلاده.

وعلى صعيد أفضل مدرب للسيدات، يتنافس عليها رينالد بيدروس وأساكو تاتاكورا وسارينا فيغمان.

وانحصرت جائزة أفضل حارس مرمى بين الثلاثي الدنماركي كاسبر شمايكل، والبلجيكي تيبو كورتوا، والفرنسي هوغو لوريس. (الأناضول)