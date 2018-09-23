روسيا تحمل إسرائيل مسؤولية إسقاط طائرة “إيل 20” في سوريا
موسكو: حمّلت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إسرائيل كامل المسؤولية عن حادثة الطائرة “إيل 20” التي أسقطتها الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري، الأسبوع الماضي.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي، لإيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزير الدفاع الروسي، خلال عرضه ملابسات إسقاط الطائرة التي أودت بحياة 15 عسكريا روسيا كانوا على متنها.
وقال كوناشينكوف إن التصرف الإسرائيلي يعتبر انتهاكا للاتفاقية الموقعة عام 2015 بين إسرائيل وروسيا، للحيلولة دون وقوع حوادث تصادم بين قوات الجانبين في سوريا.
“التصرف الإسرائيلي يعتبر انتهاكا للاتفاقية الموقعة عام 2015 بين إسرائيل وروسيا”
وأضاف في تصريحاته التي نقلتها قناة روسيا اليوم، أن “إسرائيل أبلغتنا أنها ستنفذ ضربات جنوبي سوريا بينما شنت غارات في الشمال”.
وأوضح أن المقاتلات الإسرائيلية استخدمت الطائرة “إيل 20” كغطاء ضد الصواريخ المضادة للطيران، لافتا الى أن “التضليل الإسرائيلي لم يسمح لنا بإخراج طائرتنا إلى منطقة آمنة”.
واعتبر المتحدث الروسي أن “ما حصل رد جاحد على كل ماقامت به روسيا من أجل إسرائيل في الفترة الأخيرة”، مضيفا أن موسكو لم تنتهك أي اتفاقات مع إسرائيل ولم تستخدم الدفاعات الجوية ضدهم في سوريا.
كوناشينكوف قال إن “أرسلنا لإسرائيل 310 إشعارات عن أعمالنا جنوبي سوريا، وهم قدموا 25 إشعارا فقط”.
وأضاف أن “القوات الموالية لإيران انسحبت من مناطق قرب الجولان بعد مشاورات بينها وبين طهران”.
وقال منتقدا إن ” إسرائيل لا تقدر مستوى العلاقات مع روسيا، أو لا تسيطر على قادتها العسكريين”.
ولفت قائلا “ساعدنا في الحفاظ على الأماكن اليهودية في حلب، وكان الإسرائيليون ممتنون لنا”.
المتحدث الروسي قال إن “المعلومات الموضوعية المقدمة تدل على أن تصرفات طياري المقاتلات الإسرائيلية، تدل إما على عدم مهنيتهم، أو على الأقل، على الاستهتار الإجرامي”.
وتابع قائلا: “لذلك نعتبر أن الذنب في كارثة الطائرة الروسية “إيل–20″ يقع تحديدا وبشكل كامل على القوات الجوية الإسرائيلية وعلى هؤلاء الذين اتخذوا قرارا بتنفيذ مثل هذا النشاط”. (الأناضول)
روسيا والدولة الصهيونية وجهان لعملة واحدة…روسيا تقتل وتسفك دماء العرب المسلمين بأستثناءالمسيحيين..والدولة الصهيونية لاتتوانى في سفك دماء اطفال ونساء وشيوخ فلسطين العرب المسلمين بأستثناء ايضا المسيحيين ..
ثم ماذا بعد ؟
من فمه أدينه. ها هو المتحدث الرسمي بإسم وزير الدفاع الروسي يعترف أنهم يسمحون لإسرائيل لشن إعتداءاتها على سوريا وينسقون معها ويحمون أنفسهم من غاراتها ويتركونها تقصف ما تشاء ضد الجيش السوري. هل هناك شخص شريف يعتقد أن روسيا صديق للعرب؟ على النظام السوري طرد روسيا وإعادة النظر في سياسته، والإعتراف بالمعارضة السورية وفتح صفحة جديدة والتعاون معها لإنقاذ سوريا وتبني وتحقيق نظام ديموقراطي، الذي يعتبر أكبر خطر على إسرائيل وعلى الأنظمة الملكية القمعية في السعودية ودول الخليج العربي. الحليف الحقيقي هو الشعب الذي لا يمكن لأي دولة أن تهدد سوريا عندما يكون متحداً آمنناً يختار قادته وممثليه بنفسه.
ألسفينة ليبرتي وألطائرة إيل-20(ما أشبه أليوم بالبارحة)
إنْ لمْ يكون ألرد ألروسي يتضمن تزويد سوريا بنظم ألدفاعات ألجوية SS300 و SS400 ليتمكن ألجيش ألسوري من ردع إسرائيل، فتحميل وزارة ألدفاع ألإسرائيلية مسؤلية إسقاط ألطائرة لإسرائيل لا يعني شيئاً. من ألمؤكد إن إسقاط ألطائرة كان متعمّداً. هل يذكرأحد سفينة ألتجسس ألأمريكية، ليبرتي و ألتي دمرها إسرائيل أثاء حرب ألأيام ألستة؟ إسرائيل تعمدت قصف ألسفينة ألمخصصة للتجسس و جمع ألمعلومات لثخفي تقدم جيوشها فيإحتلال مناطق واسعة في مصر وألأردن و سوريا. و طائرة إيل-20 هي طائرة تجسس و جمع معلومات. و لأن إسرائيل لا تريد أن تقوم ألطائرة بإنذار ألجيش ألسوري عن ألهجوم، فقد خطّطت إسقاطها.
الأخ العزيزممدوح حقي
حكام العرب لايقلون عنهم خيانه، هم يعملون لمصالح دولهم والحكام العرب يعملون لعروشهم وخوفاَ ورعباً من شعوبهم لأنهم يعلمون مدى خيانتهم للأمه. أن أقل وصف لهكذا حال أنها مأساة لم يسبق لها مثيل.
مش عارف شو دخل جملة “الدولة الصهيونية لاتتوانى في سفك دماء اطفال ونساء وشيوخ فلسطين العرب المسلمين بأستثناء ايضا المسيحيين) المسيحيون الفلسطينيون اسشتهد عدد كبير منهم وقاتل وقاوم عدد كبير ايضا ، جورج حبش كان قائدا لثاني اكبر فصيل فلسطيني.
بصراحة غريب التعليق الاول.