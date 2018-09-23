محكمة مصرية تقضي بالمؤبد على مرشد الأخوان و64 آخرين في “أحداث العدوة”

القاهرة: قضت محكمة مصرية الأحد بالسجن المؤبد لمحمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين (التي تصنفها السلطات الحالية بالإرهابية) و64 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث العدوة”.

وعاقبت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، الأحد برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، 65 متهما بالسجن المشدد 15 سنة في نفس القضية.

ويواجه 682 شخصا في القضية تهم “اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة في مدينة العدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى 14 آب/ أغسطس 2013”. (د ب أ)