وزير الخارجية المصري يحذر من خروج “الإرهابيين” من إدلب إلى باقي الدول

القاهرة – “القدس العربي”: حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري، يوم أمس السبت، من تمكين العناصر الإرهابية التي انتقلت إلى محافظة إدلب السورية من الخروج عبر ممرات آمنة إلى دول أخرى بالمنطقة، مؤكدا على أهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية بما يدعم وحدة هدف إنهاء الأزمة في سوريا دون إهدار المزيد من الدماء والوقت.

وجاء ذلك في بيان لـ”وزارة الخارجية المصرية”، خلال استقبال شكري للمبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا بمقر بعثة مصر الدائمة لدى “الأمم المتحدة” بنيويورك.

وقال البيان: إن “مصر تتطلع للمشاركة في الاجتماع الوزاري للجنة المصغرة حول سوريا الأسبوع الجاري في نيويورك”، مبينا أنها ستستمر في مواصلة جهودها واتصالاتها بهدف الدفع بالعملية السياسية ورفع المعاناة الإنسانية عن كاهل الشعب السوري الشقيق نتيجة استمرار النزاع لعامه الثامن على التوالي.

كما شدد على الأهمية التي توليها مصر للدفع بالعملية السياسية، ولاسيما بدء عمل اللجنة الدستورية باعتبارها الخطوة المطلوب تنفيذها لدفع المسار السياسي للأمام في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور بين القاهرة والمبعوث الأممي تجاه تحركاته المُقبلة، حيث أعرب وزير الخارجية عن استمرار القاهرة في دعمها لجهود ديمستورا، وصولاً إلى تحقيق التسوية الشاملة للأزمة السورية.

وكان الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أعلنا قبل نحو أسبوع في ختام مباحثات تركزت على الملف السوري في مدينة سوتشي الروسية الاتفاق على إنشاء «منطقة منزوعة السلاح» بين مناطق النظام والمعارضة في محافظة إدلب السورية. وقال الزعيمان إن المنطقة هي للفصل بين قوات الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة على أن تقوم قوات تركية وروسية بعمل دوريات في المنطقة لضمان احترامها.

يشار إلى أن النظام السوري كان قد هجَر المئات من السكان ومقاتلي المعارضة من مناطق مختلفة في سوريا إلى الشمال السوري، وذلك بعد “اتفاقات” أجراها معهم، جرى بعدها تسليم المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة إليه، وذلك بعد قصف شديد شهدتها مناطقهم إضافة إلى سياسة حصار وتجويع المدنيين التي اتبعها النظام على تلك المناطق.