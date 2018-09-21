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ياسمين رئيس تمنع التعليق على فيديو رقصها بعد تلقيها تعليقات جارحة- (فيديو)

Sep 23, 2018

“القدس العربي”: منعت النجمة المصرية ياسمين رئيس خاصية التعليق على فيديو رقصها مع الفنانة يسرا والسيناريست تامر حبيب في حفل العشاء الذي أقيم عقب افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بسبب التعليقات الجارحة.

وكانت قد رقصت ياسمين على أغنية “مجانين بس نعيش” لثلاثي أضواء المسرح، وبعد أن نشرت الفيديو تلقت مئات التعليقات التي حملت ألفاظا خادشة وجارحة، وهو ما اضطرها إلى إغلاق خاصية التعليقات على الفيديو.

وعلقت ياسمين: “نأسف لإغلاق التعليقات لأننا لا نريد استقبال أي طاقة سلبية في الوقت الحاضر. وشكرا”.

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