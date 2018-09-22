“آبو” يحرج زوجته بسبب يسرا -(فيديو)

لندن – “القدس العربي”: انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر المطرب “آبو” وزوجته في مهرجان الجونة السينمائي، يقفان لالتقاط الصور، عندما يتركها فجأة الأمر الذي تسبب بإحراجها.

وظهرت زوجة “آبو” في الفيديو الذي نشرته المذيعة إنجي علي على “إنستغرام”، وهي تتدارك الحرج عندما اكتشفت ان زوجها حرص على الإسراع نحو الفنانة يسرا لمصافحتها والتقاط الصور معها.

يذكر أن “آبو” حقق نجاحاً كبيراً من خلال أغنية 3 دقات والتي قدمها مع يسرا.