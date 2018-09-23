مساعدات نقدية أممية لـ22 ألف أسرة نازحة من الحديدة

اليمن: قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأحد، إنها قدمت مساعدات نقدية، لـ 22 ألف أسرة نازحة من محافظة الحديدة، غربي اليمن، خلال أغسطس/ آب الماضي.

وأوضحت المنظمة في تقرير حصلت الأناضول على نسخة منه، أنه “استجابة للاحتياجات المتزايدة للنازحين من الحديدة، تم توزيع مساعدات نقدية، على 22 ألف أسرة نازحة، ما يعادل 140 ألف شخص”.

وأضاف التقرير أن” هذه المساعدات، بلغت قيمتها، ملياري ريال يمني (ما يقارب أربعة ملايين دولار)، دون ذكر حجم المبلغ المقدم لكل أسرة”.

المساعدات، بلغت قيمتها، ملياري ريال يمني (ما يقارب أربعة ملايين دولار)، ولم تذكر الأمم المتحدة حجم المبلغ المقدم لكل أسرة

وأفاد التقرير أن”73 في المئة من هذه المبالغ المقدمة، خصصت لمأوى النازحين، كمنح تسديد إيجارات السكن”.

ولفت إلى أن “المفوضية، قدمت أيضا مساعدات إغاثية، لـ 100 ألف نازح من الحديدة، منذ يونيو/ حزيران الماضي”.

وبيّن التقرير أن “المفوضية، ستستمر في التوسع مع ازدياد عدد المدنيين الذين يفرون من منازلهم وتزايد الاحتياجات الإنسانية والحماية في المحافظة”.

وعبرت المنظمة عن استيائها من التصعيد الأخير للأعمال العدائية في محافظة الحديدة، مشيرة أنها تتابع بقلق الأحداث وما نتج عنها من زيادة في الاحتياجات الإنسانية والحماية.

ودعت جميع الأطراف المتصارعة، إلى الالتزام بواجباتها، بموجب القانون الإنساني الدولي.

والخميس الماضي، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن، نزوح أكثر من 76 ألف أسرة، بسبب القتال الدائر في محافظة الحديدة، منذ يونيو الماضي”.

ومنذ 13 يونيو الماضي، تنفذ القوات الحكومية بإسناد من التحالف العربي، عملية عسكرية لتحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي على البحر الأحمر من مسلحي الحوثي، وسيطرت خلالها على عدة مناطق.

ويشهد اليمن، منذ نحو أربعة أعوام، حربا بين القوات الحكومية والحوثيين، المسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ عام 2014.

وخلفت الحرب أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان البلاد بحاجة إلى مساعدات إنسانية. (الأناضول)