جاستين ثيرو: انفصالي عن جينفر انستون كان “مؤلما”

نيويورك: قال الممثل الأمريكي جاستين ثيرو إن انفصاله عن زوجته الممثلة جينفر أنستون كان “مؤلماً”.

وكان جاستين قد تزوج من جينفر عام 2015 بعد علاقة دامت أربعة أعوام، ولكنهما أعلنا انفصالهما العام الماضي.

وقال في حوار مع صحيفة نيويورك تايمز: “النبأ الجيد أنه كان على الأرجح الانفصال الأكثر لطفاً، حيث لا يوجد أي نوع من العداوة”.

وأضاف: “لم يمت أي منا ولا يعمل أي منا على إلقاء التهم على الأخر”.

أوضح: “لقد انفصلنا بالتراضي ونحن نحترم بعضنا كثيرا”.

وأكمل: “لقد كان الانفصال مؤلما من ناحية أن الصداقة بيننا لن تكون كالسابق”.

وحول سبب الانفصال عن جينفر، قال جاستين: “في حقيقة الأمر وقعت أحداث صغيرة، ولكن يمكن أن تشعر بضخامة أي أمر إذا كانت عناوين الأخبار كبيرة بما يكفي”. ويشتهر ثيرو بدوره في مسلسل “ذا ليفت اوفرز”. (د ب أ)