ليبرمان: لن نتوقف عن استهداف الوجود الإيراني في سوريا
Sep 23, 2018
القدس المحتلة: أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الأحد، أن إسرائيل لن تتوقف عن شن عمليات في سوريا ضد الوجود العسكري الإيراني، على الرغم من حادثة إسقاط طائرة تجسس روسية الإثنين الماضي.
وأصابت صواريخ سورية أطلقت للتصدي لأربع طائرات مقاتلة إسرائيلية من طراز (F-16)، طائرة الاستطلاع الروسية إيل -20، على بعد 35 كيلومترًا من الساحل السوري على البحر المتوسط.
وكانت الطائرة في طريقها للهبوط في القاعدة الجوية الروسية في حميميم، وعلى متنها 15 جنديا وضابطا روسيا.
وفي أول رد فعل لها يوم الحادثة أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن إسرائيل أبلغت الجانب الروسي عن الهجوم فقط قبل دقيقة واحدة من بدئه.
واعتبرت أن الطيارين الإسرائيليين قاموا تحت غطاء الطائرة الروسية إيل -20 بتنفيذ غارتهم ما عرّضها لأن تصبح هدفا للدفاع الجوي السوري، حيث تم إسقاطها بواسطة صاروخ إس 200، وقتل كل من كانوا على متنها.
وجاءت تصريح ليبرمان الأحد، لإذاعة “ريشت بيت” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، على خلفية تحميل وزارة الدفاع الروسية تل أبيب مسؤولية حادث إسقاط طائرة الاستطلاع، وظهور تكنهات إعلامية بأن روسيا قد تحد من حرية حركة سلاح الجو الإسرائيلي في أجواء سوريا.
وقال ليبرمان “تصرفنا ونعمل بحذر ومسؤولية في الحالات التي لا يكون لدينا فيها خيار آخر، لذا لم يتغير شيء ولن يتغير. هذه سياستنا”.
وأضاف “لن نسمح لسوريا بأن تتحول إلى قاعدة إيرانية متقدمة ضد إسرائيل، ونواصل العمل… ولهذا لدينا كل الوسائل والإمكانيات”.
ليبرمان: لن نسمح لسوريا بأن تتحول إلى قاعدة إيرانية متقدمة ضد إسرائيل