انطلاق ملتقى فلسطيني حول “حق العودة” في برلين

برلين: انطلقت، الأحد، في العاصمة الألمانية، برلين، فعاليات ملتقى “فلسطينيو أوروبا وقضايا الوطن” تحت شعار “لن نتنازل عن حق العودة” بمشاركة مؤسسات عربية، حسب بيان صادر عن الملتقى.

وأكد الإعلامي الفلسطيني جمال ريان أن مشاركته في الملتقى تأتي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية واستهداف اللاجئ الفلسطيني من خلال الضغوط على الأنظمة العربية التي ترفض مشاريع إعادة توطين اللاجئين.

وقال ريان: “كل المحاولات التي تستهدف القضية الفلسطينية لن تنجح طالما هناك فلسطيني واحد قال لا، ولن ينتزعوا حق الفلسطيني في العودة إلى أرضه”.

ودعا إلى “مواجهة فلسطينية لأي اتفاق سياسي يهدف إلى تصفية القضية، وأنه يجب على كل فلسطيني التمسك بحق العودة ورفض كل محاولات استهداف هذا الحق الثابت”.

من جانبه دعا رئيس الجالية الفلسطينية في هولندا، أيمن نجمة، إلى ضرورة الخروج بخطوات عملية تليق بالمرحلة الصعبة للقضية الفلسطينية، مؤكدا تمسك أبناء فلسطين في القارة الأوروبية بحق العودة.

وفي كلمة الجاليات العربية أكد حمزة مدلل، على مركزية القضية الفلسطينية لدى الشعوب العربية والتمسك بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية وحق العودة المقدس.

ورفض مدلل جميع المشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية من قرار الرئيس ترامب حول القدس، وقانون يهودية الدولة العنصري، وحصار غزة.

كما دعا مدلل الشعوب العربية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني ودعم صموده في وجه الاحتلال ومشاريع تصفية القضية.

ويشهد الملتقى سلسلة من ورش العمل حول اللاجئين والعودة و”أونروا” ويهودية الدولة والقدس والمستوطنات والجدار والمقاطعة وحصار غزة والأسرى وشؤون وهموم فلسطينيي أوروبا والخارج. (الأناضول)