ممثلة روسية تضرب أحد جمهورها على الهواء بعد أن هاجمت ابنها- (فيديو)

لندن – ” القدس العربي ” : صفعت الممثلة الروسية إيفلينا بلييدانس امرأة من الحضور في أثناء مشاركتها في لقاء مفتوح عبر برنامج “لايف” للتحدث عن تجربتها في الحمل، بعد أن انتقدتها، لكونها ستنجب في سن الـ49 عاماً.

وبحسب صحيفة “Daily Mail” البريطانية، فإن الممثلة الروسية، التي تتوقع أن تنجب طفلها الثالث، دُعيت لعقد لقاء تلفزيوني مباشر، للحديث عن حملها في وقت متأخر من العمر.

وخلال اللقاء الذي تحول إلى حادث فوضوي، اتهمتها السيدة بأنها تعرّض صحة طفلها الذي لم يُولد بعد للخطر، مشيرة إلى أن الفنانة الروسية لديها ابن صغير يعاني متلازمة داون.

وقالت إيلينا ليبيديفا، وهي التي وجّهت إلى بلييدانس السؤال المحرج على الهواء مباشرة: “من الخطر أن تلدي بين سن 35 و40 سنة، فماذا عن 49؟! بم كنت تفكرين؟ هل تريدين أن تلدي طفلاً مريضاً آخر، المجتمع لا ينتظر طفلاً آخر مصاباً بـ(داون)، ولا أنت أيضاً تريدين ذلك”.

لكنها أفقدت الممثلة الروسية صوابها بهذا السؤال الاستفزازي، الذي أرادت به أن تذكّرها بمعاناة طفلها، الأمر الذي جعلها تتحرك من مقعدها وتتجه ناحية الجمهور، لتصفعها على وجهها بعنف.

وحاولت الممثلة في بداية الأمر مقاطعتها بهدوء، ولكنها لم تفلح مع محاولات السيدة الصراخ ورفع صوتها للتعبير عن وجهة نظرها وانتقاد إيفلينا بلييدانس.

ووقفت الممثلة الروسية بهدوء واتجهت نحو الجمهور، وتحديداً نحو السيدة التي انتقدتها، وظلت تصرخ في حديثها، بعد أن حاول الجمهور نزع التوتر بطلب خروجها من الاستوديو، وصفعتها بشكل مباشر، وقالت بعدها: “هذا من أجل ابني الذي تحدثتي عنه”.