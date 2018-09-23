سجينة سابقة تكشف عن الأيام التي قضتها دينا الشربيني في السجن

القاهرة – ” القدس العربي ” : علقت الناشطة الحقوقية آية حجازي على الإطلالة الأخيرة للممثلة دينا الشربيني عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

وكشفت الناشطة الحقوقية عن الأيام الأليمة التي مرت على الممثلة المصرية دينا في السجن بتهمة حيازة المخدرات.

وكتبت حجازي تعليقاً جاء فيه : “واللي لمسني معاملتها مع بنت كانت طفلة شوارع. دينا ساعدتها بكل الأشكال، وساعتها البنت ورتني رسالة ليها دينا بتقولها انا معاكي ودي نمرتي كلميني اول ما تخرجي واخرج وممكن اوفر لك شغل معايا، وكمان حاولت تشغل وقتها ووقت الناس بكورس تمثيل داخل السجن، لكن اتغير رئيس المباحث على طول ولغاه”.

وأضافت: “وكمان كانت من الناس النادرة اللي بتخرج وتفتكر صحابها وتيجي تزورهم في السجن وتجيبلهم زيارات، هي دي الفنانات اللي أحب اتفرج عليهم، مش ناس بلاستيك بنتفرج على شكلهم وننسى فنهم أو هم مين”.

وختمت بقولها: “كنت فعلا مترددة أكتب عنها، بس اعتقد ده واجبها علي، كمرأة وكإنسان، وللبنات المنفسنة، مش عارفة ازاي الست ممكن تاخد حقها في العالم ده، لو أول ظالم ليها المرأة، من نجاح لنجاح يا دينا”.

والجدير بالذكر أن دينا قضت عاماً كاملاً في السجن بسبب تهمتها.