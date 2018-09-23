العثور على مادة متفجرة على جدار مسجد في العاصمة السويدية

ستوكهولم: أعلنت السلطات السويدية، الأحد، العثور على قنبلة ملصقة على جدار مسجد بالعاصمة ستوكهولم.

وقالت المتحدثة باسم شرطة ستوكهولم “آنا فيستبيرغ”، في بيان، إنه عُثر صباح الأحد على مادة متفجرة كانت ملصقة على جدار مسجد في ستوكهولم.

وأشارت فيستبيرغ إلى أنه تم تفكيك القنبلة المصنوعة يدويًا.

وأضافت المتحدثة أن الشرطة اعتبرت الحادث تهديدًا وعملًا مخالفًا للقوانين.

بدوره، قال رئيس الرابطة الإسلامية في السويد محمد تمسماني، في بيان، إن التهديدات ضد المساجد أصبحت حقيقية.

وبيّن أنهم طالبوا بتركيب كاميرات مراقبة في مسجد ستوكهولم إلا أن السلطات رفضت رغم تعرض المسجد لعدة اعتداءات.

وتابع: “علينا تركيب كاميرات مراقبة في المسجد، وإلا فإن أمن عشرات الناس معرض للخطر”.

في سياق متصل، قال التلفزيون الرسمي في السويد (SVT)، إن مسجد ستوكهولم تعرض لـ22 اعتداءً عنصريًا عام 2017، و3 اعتداءات منذ مطلع العام الجاري. (الأناضول)