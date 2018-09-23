بعد الاعتداء في إيران هايلي تؤكد: واشنطن تدين أي هجوم أرهابي في أي مكان
Sep 23, 2018
نيويورك: نددت السفيرة الأمريكية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي الأحد بالاعتداء الذي استهدف السبت عرضا عسكريا في الاهواز بايران وخلف 29 قتيلا.
وقالت ردا على سؤال لشبكة “سي ان ان” غداة الاعتداء الذي نسبه الرئيس الايراني حسن روحاني إلى “بلدان مرتزقة” في المنطقة تدعمها واشنطن، إن “الولايات المتحدة تدين كل هجوم إرهابي في مكان. نقطة إلى السطر”.
الانذال انذال مهما طال الزمان ، يدعون الحرية والدفاع عنها ولكنهم سجناء المادة وحب النفس
يدعون الدفاع عن القيم الانسانية وما هم الا هادمين لكل القيم والمباديء الانسانية ، يدعون انهم يدينون بالديانة المسيحية ومعظمهم دينه هو دين الشيطان القتل والسرقة وسلب الحرية ولا يمتون للديانة المسيحية بشيء يدعون انهم حافظي السلام وهم يحيكون الفتن ليتاجروا بالسلاح
ويمتصوا دماء الشعوب الضعيفة ، يدعون الوقوف مع الحق ومساندتة وهم يسلبون الشعوب كل حق ويدمرون من يساند الحق ، انهم عبدة للشيطان من دون الله ، لا قيم او مباديء لهم ، يقتلون المقتول ويسيرون في جنازته مدعين الحزن لفقدانة .