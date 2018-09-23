بعد الاعتداء في إيران هايلي تؤكد: واشنطن تدين أي هجوم أرهابي في أي مكان

نيويورك: نددت السفيرة الأمريكية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي الأحد بالاعتداء الذي استهدف السبت عرضا عسكريا في الاهواز بايران وخلف 29 قتيلا.

وقالت ردا على سؤال لشبكة “سي ان ان” غداة الاعتداء الذي نسبه الرئيس الايراني حسن روحاني إلى “بلدان مرتزقة” في المنطقة تدعمها واشنطن، إن “الولايات المتحدة تدين كل هجوم إرهابي في مكان. نقطة إلى السطر”.