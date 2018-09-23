“تعر وتحرش” في حفل يثير جدلا في الأردن.. والداخلية توعز بإيقاف القائمين عليه

عمان – “القدس العربي”: أمرت “وزارة الداخلية الأردنية” بتوقيف القائمين على حفل يحمل اسم “قلق”، والذي أقيم في أحد المطاعم يوم الجمعة الماضي، بسبب “تقديمه للمشروبات الروحية، والممارسات اللاأخلاقية التي مورست به، والتي تخدش الحياء العام، بما يخالف مضمون الطلب المقدم للمحافظ بهذا الخصوص”.

وكان ناشطون نشروا مشاهد من الحفل، الذي أقيم في مطعم “التلال السبعة” في العاصمة الأردنية عمان منذ يومين، حيث قامت فيه فتيات بتأدية رقصات تعرّ أمام مجموعة كبيرة من الشبان، كما بينوا أن حالات تحرش كثيرة سجلت ضد فتيات قاصرات.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن الداخلية الأردنية: قولها إن: “الطلب الذي تقدم به القائمين على الحفل كان لإقامة مهرجان عائلي وبدون تقديم أية مشروبات روحية، إلا أن المطعم المذكور ارتكب مخالفة وذلك لقيامه بتنظيم حفل تخلله تقديم مشروبات روحية وممارسات لا أخلاقية تخدش الحياء العام”.

كما خاطب وزير الداخلية سمير مبيضين، وزير السياحة والآثار لإغلاق المطعم المذكور، وذلك استنادا إلى صلاحيات وزارة السياحة بهذا الخصوص باعتبار أن المطعم منشأة سياحية، تم ترخيصها من قبل وزارة السياحة والآثار.

وبحسب الصور والفيديوهات المُتداولة، ظهرت مجموعة من الشباب السكارى وهم يتحرشون بفتيات تواجدن في الحفل الذي أقيم في أحد المواقع الترفيهية على طريق مطار الملكة علياء في العاصمة الأردنية عمان، وفقدان منظمي الحفل السيطرة على مجريات الحفل، الأمر الذي أثار فوضى عارمة.

وكان مجموعة من نواب البرلمان، استنكروا سماح محافظ العاصمة بإقامة الحفل، في حين تم منع عدة فعاليات سياسية واقتصادية خلال اليومين الماضيين.

وقال النائب صالح العرموطي إنه يستهجن “السماح بفعالية (الفجور) في حين يمنع شباب عن إقامة فعالية سياسية، وتمنع جبهة العمل الإسلامي من إقامة فعالية نصرة للأنروا”.

في الوقت الذي يتم فيه منع لقاء شبابي من شباب #زمزم للحوار حول قانون الضريبة، ويتم منع فعالية حزبية #جبهة_العمل_الاسلامي ضد قرار امريكا بالتوقف عن تمويل الانروا، يتم السماح بتنظيم فعالية #قلق #8ala8

هل الحكومة لديها ولايه عامة؟ هل الدولة الاردنية متكاملة ام فيها شركاء متشاكسين؟ https://t.co/wE19zpU7lo — Hosam Gharaibeh (@hosamgharaibeh) September 23, 2018

معقول كمية الانحطاط و الانحلال الي وصله المجتمع؟؟ كيف الدولة بتسكت على “event” بتضمن شباب و بنات معظمهم قاصرين و موفرلهم كحول و الله اعلم شو كمان . اكثر من ١٨٠ بنت بين عمر ١٢-١٨ تعرضوا للتحرش الجنسي و لا أمن ولا شرطة ولا من تحزنون اهتم؟!؟ ب اي غابة عايشين نحنا؟ لوين حنوصل؟ #قلق — Tamara Haddad (@Tamaraa_haddad) September 22, 2018

هسا في شغلتين لازم نعرفهن بخصوص حفل قلق، الاولى مش لازم نتهرب من ذكر الاسباب والوقوف عليها خوف من الوقوع بالتبرير للمتحرشين

التبرير مرفوض، بس الاعتراف بالاسباب ضروري عجبنا ولا ما عجبنا

وبلأسباب كثيرة، أهمها المنظمين والاهل واللي حضرو الحفلة نفسهم بالاضافة للجهة اللي رخصت الحفل — Khaled Al Jbour (@aljbour_k) September 23, 2018