وسامة نجل سميرة سعيد تخطف الأضواء على السجادة الحمراء – (صورة)

لندن – ” القدس العربي ” : خطف نجل الفنانة المغربية سميرة سعيد الأنظار خلال حضوره معها الى النسخة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي في مصر ومن اللحظة الاولى التي نشرت فيها سميرة صورتها مع ابنها على السجادة الحمراء عبر حسابها الخاص على انستغرام حتى انهالت تعليقات المعجبات بجمال شادي الذي يشبه والدته بجماله ووسامته .

وفي تعليقات تقدمت إحدى المعلقات للزواج من شادي وكتبت : ” الله يا ماما سميرة فين كنتي مخبيا عليا هاد الزين كامل، صافي .. أنا موافقة نتزوج به”.

View this post on Instagram With my Sister & Shady at #GFF #ElGouna @shadynaboulsy A post shared by Samira Said (@samirasaid) on Sep 21, 2018 at 7:07am PDT