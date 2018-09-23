خلاف جديد بين بين تركي آل الشيخ وآمال ماهر والسبب أنغام

“القدس العربي”: عادت من جديد لتطفو على السطح أخبار خلافات الفنانة المصرية آمال ماهر والمستشار في الديوان الملكي السعودي تركي ال الشيخ، عندما طرحت أنغام أغنيتها الجديدة “بخاف أفرح”، وهي من كلمات آل الشيخ، الأمر الذي أغضب آمال ماهر كون الأغنية كانت لها.

وسجلت أنغام الأغنية بصوتها لتصدرها ضمن الألبوم الذي تحضّر له، ولكن آل الشيخ، وبسبب الخلافات بينه وبين ماهر، سحب الأغنية لمصلحة أنغام، فما كانت من ماهر إلا أن سرّبتها عبر الانترنت بصوتها.

ومنذ أكثر من عام، ارتبط اسم آل الشيخ بالفنانة آمال ماهر، عندما أعلن الإعلامي المصري محمد الغيطي في برنامجه، أنّ ماهر متزوّجة من تركي آل الشيخ.

ومنذ مدّة انشغلت الصحافة بخبر “ضرب” تركي آل الشيخ ماهر وقيامها بتقديم شكوى ضده لدى الشرطة.

وفي هذا السياق، ذكرت المذيعة المصرية شهيرة أمين عبر حسابها في “توتير”، أن قوات الأمن في المبنى الذي تقيم فيه في المعادي، أمرت الحرّاس بفتح باب شقة آمال ماهر التي تقيم في المبنى عينه وقاموا بتفتيشها وختموها بالشمع الأحمر وقالوا إنها ممنوعة من دخولها.

تغريدة المذيعة المصرية جاءت بالتزامن مع تعليقات لتركي آل الشيخ عبر حسابه في “فايسبوك”، وبين تغريدات لآمال ماهر على”توتير”، فكتب: “عيد الميلاد الذي لم يتم هديته غداً”، ثم كتب تعليقا ثانياً قال فيه: “احيانا عدم الخروج لا يكفي”، في وقت غرّدت آمال ماهر تغريدتين قالت في الأولى: “وإدا عزمت فتوكل الهدية مردودة”، وفي تغريدة أخرى: “احيانا عدم الخروج لا يكفي مش بس كده الباب اتققل للابد”.