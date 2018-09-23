هيفاء وهبي تتسبب في انفصال حبيبين.. والشاب يطلب مساعدتها – (صورة)

“القدس العربي”: في حادثة مضحكة، نشر شاب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه بحاجة لمساعدة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لأن حبيبته حظرته بسبب أغانيها.

وقال الشاب الذي يدعى أسامة نهايلي في التغريدة: “أنا بحاجة إلى مساعدة هيفا وهبي لأن حبيبتي حظرتني (block) بسبب أغانيها! ماذا يجب أن أفعل الآن”، مضيفا باللهجة العامية “أنو ضروري تقوي هيفا البنات علينا”، فيما نشر نص من محاورته مع حبيبته على “الواتس آب”.

وكانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قالت بالتعليق على صورة غلاف ألبومها الجديد “حوا”، والّذي يتضمّن 15 أغنية بلهجات تتنوّع بين اللبنانيّة والمصريّة على “الانستغرام”: “آدم اقترب قليلاً لكي أُخبرك ان حوّاء ما هي إلا ألذ البلاء”.

Guys tell @HaifaWehbe i need her help - منوعات اونلاين