بومبيو يؤكد: الولايات المتحدة “ستربح” الحرب التجارية مع الصين

نيويورك: أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأحد أن الولايات المتحدة “ستربح” الحرب التجارية مع الصين.

واعتبر بومبيو في برنامج فوكس نيوز صاندي التلفزيوني، أن “الحرب التجارية التي تخوضها الصين ضد الولايات المتحدة مستمرة منذ سنوات”، محملا بكين مسؤولية النزاع بين البلدين والذي يستخدم فيه سلاح الرسوم الجز زوكمركية.

واعلنت الادارة الأمريكية فرض رسوم جمركية جديدة ابتداء من الاثنين بقيمة 10% على 200 مليار دولار من الواردات الصينية.

وردت الصين بإعلان رسوم جمركية جديدة على 60 مليار دولار من السلع الأمريكية.

وقال بومبيو “إذا أردنا أن نسمي هذا حربا تجارية، فنحن عاقدو العزم على ربحها”.

ووعد بحمل الصين على أن “تتصرف كما ينبغي أن تتصرف قوة كبرى عالمية”، وعلى ان تظهر “شفافية” وتحترم “دولة القانون”. واضاف “يجب ألا تُسرق الملكية الفكرية” ويجب احترام “المبادئ الاساسية للتجارة عبر العالم، والمساواة والمعاملة بالمثل”.

وتابع “هذا ما قاله الرئيس (دونالد) ترامب لنظيره” شي جينبينغ “الذي يقدره كثيرا”، و”هذا ما يطلبه الاميركيون وما يستحقه العمال الأمريكيون”.