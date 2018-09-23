أطفال في روضة سعودية “يلطمون” بمناسبة عاشوراء.. وناشطون يطالبون بضرورة التدخل – (فيديو)

“القدس العربي”: أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية جدلاً، بعد أن أظهر أطفالاً داخل روضة في محافظة الأحساء، وهم يؤدون “شعائر طائفية”، بمناسبة عاشوراء، فيما يبدو أن المعلمة هي من وثقت المقطع، حيث كانت تحرضهم وتدفعهم للاستمرار في الطقوس.

ويظهر الأطفال في الفيديو وهم بثياب يغلب عليها السواد، ويسيرون خلف بعضهم البعض ويقومون باللطم، وذلك في ذكرى “عاشوراء” والذي يعد مناسبة دينية تحييها “الطائفة الشيعية”.

وقال ناشطون: إن المقطع تم توثيقه في روضة “دزني” الكائنة في شارع النجاح بمحافظة الأحساء، مستنكرين الواقعة، ومطالبين بمحاسبة جميع المسؤولين في الروضة عنها.

في الوقت الذي نفت فيه “إدارة التعليم” بالأحساء وجود كهذه الروضة في المحافظة، مؤكدة أنه لا يوجد في سجلاتها الرسمية روضة بهذا الاسم.

#الخميس_الونيس

أين وزارة التعليم؟؟؟

روضة ديزني في شارع النجاح الاحساء

ان شاء الله يقفلونها ويحاكمون صاحبها

تدرب الأطفال على المذهب الشيعي

أين وزارة التعليم ؟؟؟ pic.twitter.com/kc6nJxF52W — “فخامة،أنثى (@fakhamtont7a) ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨