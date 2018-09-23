سان جيرمان يحقق الانتصار السادس على التوالي في الدوري الفرنسي

باريس: واصل فريق باريس سان جيرمان، الأحد، سلسلة انتصاراته والتحليق على قمة ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وحقق سان جيرمان انتصاره السادس على التوالي بعدما تغلب على مضيفه رين بثلاثة أهداف لهدف في الجولة السادسة للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد سان جيرمان إلى 18 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد رين عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، وإن كانت السيطرة الفعلية من جانب رين حيث تمكن من تسجيل هدف مبكر في الدقيقة 11 بالنيران الصديقة عن طريق أدريان رابيو بالخطأ في مرماه.

بعدها بحث لاعبو سان جيرمان عن فرصة إدراك التعادل، وهو ما تحقق في الدقيقة 45 عن طريق الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وبحث لاعبو الفريقين خلال شوط المباراة الثاني عن فرصة تسجيل هدف الفوز، وتوالت الفرص الضائعة إلى أن جاءت الدقيقة 63 ليتمكن البلجيكي توماس مونيير من إضافة الهدف الثاني لسان جيرمان.

وفي الوقت الذي بحث فيه رين عن التعادل، أحرز سان جيرمان الهدف الثالث في الدقيقة 83 عن طريق الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ، لتنتهي المواجهة بفوز الضيوف باللقاء. (الأناضول)