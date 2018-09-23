الجزائر: شاب “سنابشاتي” يجمع آلاف الأشخاص في عيد ميلاده ويحدث حالة طوارئ! – (فيديو)

الجزائر – “القدس العربي”: أثار شابا جزائريا يوم أمس السبت، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما استطاع أن يجمع آلاف الأشخاص، بمجرد نشره إعلانا صغيرا على حسابه على موقع “سناب شات”، يقول فيه إنه سيحيي عيد ميلاده في مقام الشهيد يوم السبت 22 سبتمبر/ أيلول.

وكان الشاب “ريفكا” واسمه الحقيقي “فاروق”، والذي أصبح مشهورا على موقع “سناب شات”، يتوقع حضور 500 شخص، إلى عيد ميلاده، لكنه فوجئ بحضور عشرة آلاف من محبيه، إلى درجة أن السلطات وجدت نفسها في ورطة، واضطرت إلى تطويق المكان، وإرسال تعزيزات أمنية، ثم تهريب الشاب من الجموع التي جاءت لحضور عيد ميلاده الـ21.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي ليلة السبت بصور الجموع التي تهاطلت على المركز التجاري رياض الفتح بالقرب من مقام الشهيد أعالي العاصمة، ولسان حال الجميع يقول:” من هذا”؟ أغلبية رواد مواقع التواصل الاجتماعي اكتشفوا هذا الشاب، والذي اختار موقع سناب شات ونجح في أن يصبح مشهورا بين بني جيله، لكن الشهرة باللايكات شيء، وأن يصل الأمر إلى تدفق آلاف الأشخاص إلى المركز التجاري “رياض الفتح” مرة واحدة شيء آخر.

وكان هذا المركز التجاري، الذي افتتح في ثمانينيات القرن الماضي ثبت أنه فشل تجاريا، رغم أنه يمتلك كل مقومات النجاح، من حيث المساحة والموقع الاستراتيجي، لكنه تحول إلى مكان مقفر، ومعظم المحلات الموجودة بداخله إما أكل عليها الدهر وشرب، وإما أغلقت أبوابها منذ زمن، وبالتالي المكان لا يكاد يستقبل عشرات الأشخاص يوميا، لكن القائمين عليه فوجئوا بتدفق جحافل بشرية من كل حدب وصوب، الأمر الذي اضطر القائمين على الأمن الاتصال بالشرطة، التي أرسلت مجموعة من عناصرها على عجل لإنقاذ الموقف.

آلاف الشباب وصلوا في الوقت الذي حدده “ريفكا” وهم ينادون بحياته، قبل أن يتدخل رجال الشرطة، الذين طوقوا المكان، ووضعوا حاجزا أمنيا، قبل أن يقدموا على تهريبه إلى داخل إحدى المكتبات، قبل التمكن إخراجه من المركز التجاري.

وأثارت الحادثة جدلا واسعا، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبر أن ما حدث دليل على التفاهة التي غرق فيها المجتمع، وبين من قال إن تمكن شاب من جمع عشرة آلاف شخص دليل فشل كل النخبة المثققة والطبقة السياسية التي تعجز عن جمع مئات الأشخاص، فيما راح آخرون يقللون من أهمية ما جرى، معتبرين أن لكل جيل رموزه ونجومه، وأن الشاب “فاروق” لديه جمهوره، ولا يجب التعامل مع الأمر بحساسية، وأنها موضة وستذهب إلى حالها.

واشتهر الشاب “ريفكا” على موقع سناب شات من خلال فيديوهات ساخرة يقدمها بطريقة عفوية، وكذا من خلال تصوير تحديات يقوم بها مع أصدقائه، مثل القفز داخل شاحنة زبالة، أو دخول البحر وهو يرتدي كل ملابسه، كما أنه يصور أفراد أسرته أحيانا.