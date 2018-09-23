بيلا ثورن تتعرض للقرصنة على انستغرام وصورها الفاضحة الى العلن – (صور)

لندن – ” القدس العربي ” : تعرض حساب الفنانة الأميركية على انستغرام للإختراق وتم نشر صورها الفاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت فيها بيلا بوضعيات جنسية مخلة للآداب.

وهذه ليست المرة الاولى التي تتعرض فيها نجمة الى قرصنة حسابها فقد حصل مرة ان تم تسريب صور عارية لـ101 نجمة شهيرة على مواقع التواصل الإجتماعي في عام 2014، بعد اختراق الـ iCloud الخاص بهم منهم جينيفر لورانس، ريهانا، ليا ميشيل، أوبري بلازا، كانديس سناويبويل، هيلاري داف، كيم كارداشيان، سيلينا غوميز .