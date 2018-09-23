مقلب تحوّل إلى حادث مروع ..والسبب خرطوم ضغط للهواء – (فيديو)

لندن – ” القدس العربي ” : انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر لحظة تحوّل مقلب بين مدير وعامل في أحد المصانع في الهند إلى حادث مروّع.

وفي التفاصيل، فقد أظهرت كاميرات المراقبة في المصنع بمنطقة كولهابور حين أقدم المدير على توجيه خرطوم ضغط للهواء على رأس العامل “أديتيا جادهاف” وظهره أثناء تحادثهما ثمّ وضع الخرطوم لناحية مؤخرة الأخير.

وقد وقع العامل أرضاً نتيجة إصابته بأضرار في أعضائه الحيوية نتيجة الضغط القوي.

الجدير ذكره، أن العامل نُقل إلى المستشفى حيث عانى لمدة 15 يومياً قبل وفاته.