رئيس الليغا يُشعل حربه الباردة مع ريال مدريد والاتحاد الإسباني!

لندن-“القدس العربي”:

رفض رئيس رابطة الليغا خافيير تيباس، الوقوف مكتوف الأيدي، بعد الانتقادات الحادة التي تعرض لها من قبل رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، بالإضافة لرئيس الاتحاد الإسباني لويس روباليس، في وقت سابق من اليوم الأحد، متكفلاً بحق الرد عبر حسابه على “تويتر”.

وبدأت الحرب الكلامية، بالتصريحات التي أدلى بها رئيس النادي الملكي في اجتماع الجمعية العمومية، وكشف خلالها عن رفضه فكرة لعب مباريات من الدوري الإسباني في أمريكا الشمالية، مؤكدًا أن الريال لن يوافق أبدًا على السفر إلى أقصى غرب الكرة الأرضية لخوض مباراة محلية، ما أثار غضب رئيس الليغا، الداعم الأول لاتفاقية إقامة مباراة من الليغا سنويًا في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المكسيك.

وكانت رابطة الليغا، قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام، عن توقيع شراكة ضخمة مع أحد الشركات العالمية، بموجبها ستستضيف قارة أمريكا الشمالية واحدة من مباريات الليغا كل موسم، بشرط أن يكون أحد أطرفها ريال مدريد، برشلونة أو أتليتكو مدريد، بجانب العديد من الأنشطة التجارية والتسويقة الأخرى، منها على سبيل المثال، بناء أكاديميات تابعة لليغا في الدول الثلاثة، لتوسيع شعبية وثقافة الكرة الإسبانية في بلاد العم سام.

ورغم موافقة إداراتي برشلونة وجيرونا على تفعيل الاتفاقية بإقامة الديربي المُصغر بينهما في مدينة ميامي الأمريكية أواخر يناير القادم، إلا أن ما يحدث الآن على أرض الواقع، يُهدد تنفيذ الاتفاقية، في ظل رفض الاتحاد الإسباني الفكرة بُرمتها، بجانب الحكومة الإسبانية، التي تخشى استغلال المباراة من الناحية السياسية، لتُظهرها المعارضة الكاتلونية على أنها اعتراف واضح باستقلال الإقليم، وكذا الاتحاد الدولي والأوروبي ورابطة اللاعبين في إسبانيا، يرفضون الاتفاقية.

وعندما سُئل تيباس عن رأيه في تصريحات بيريز الصادمة لرابطة الليغا، أجاب لصحيفة “الآس” الإسبانية “أود القول بأن اللعب في ميامي ليس إلزاميًا لأحد. الموضوع باختصار شديد عرض وطلب، لكني أريد أن أذكر رئيس ريال مدريد، أن الشركة التي قدمت الدعوة لبرشلونة وجيرونا هي نفس الشركة التي تكفلت بجولة الريال في الولايات المتحدة الأمريكية، وكما قَبل الدعوة، أيضًا برشلونة وجيرونا قبلا الدعوة. الآن لا نهتم بمثل هذه التصريحات، فقط نُريد الانتهاء من إقامة أول مباراة في أمريكا، بعدها سنشرح كل شيء باستضافة”.

أما عن تصريحات رئيس الاتحاد الإسباني التي هدد خلالها بسحب شرف تنظيم الدوري الإسباني من رابطة الليغا، في حالة لم تتراجع عن فكرة إقامة مباريات في وقت الظهيرة التي لا تتناسب مع طبيعة ولا ثقافة المشجع الإسباني، فقال تيباس في رده على روباليس على تويتر ” صديقي روبياليس، يحضر 114 ألف مشجع ويستمتعون بالشمس دون شكوى، في سباق أراجون جي بي للدرجات النارية. بالمناسبة في أغسطس أقام الاتحاد مسابقة للأطفال في درجة حرارة 36. لا يمكنك استعادة ما هو ليس ملك”.

Si @LaLiga mantiene horarios disparatados, recuperaremos la competencia para 19/20. VERGÜENZA para AFICIONADOS y GENTE del FÚTBOL. A más de 30º no se puede jugar a determinadas horas. Golpes de calor por decenas.

INADMISIBLE. En la @rfef estamos hartos#RespetemosElFutbol pic.twitter.com/CmYhHK27q8 — Luis Rubiales (@LuisRubiales) September 23, 2018