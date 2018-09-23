وكالة أعماق تنشر تسجيلا مصورا لثلاثة رجال تزعم ضلوعهم في هجوم إيران ـ (فيديو)

القاهرة: نشرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية تسجيلا مصورا لثلاثة رجال داخل مركبة قالت إنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ الهجوم على العرض العسكري في إيران. ووفقا للتسجيل المصور الذي نُشر بعد الهجوم على الحرس الثوري في مدينة الأهواز الإيرانية أمس السبت، تحدث رجلان باللغة العربية عن الجهاد بينما تحدث الثالث بالفارسية قائلا إنهم سيستهدفون قوات الحرس الثوري الإيراني. (رويترز).

#Iran #Ahwaz l’#EI diffuse une videos des assaillants du défilé militaire habillés en uniforme militaire iranien. Les deux premiers s’expriment en Arabe et le dernier en Farsi en précisant que c les Gardiens de la révolution qui son visés pic.twitter.com/tgOc7sxeoJ — Wassim Nasr (@SimNasr) September 23, 2018