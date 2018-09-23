استشهاد فلسطيني وإصابة 14 برصاص الاحتلال في غزة وطائرة حربية تشارك في استهداف المتظاهرين ـ (فيديو)

غزة: استشهد فلسطيني وأصيب 14 آخرون، مساء الأحد، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في مسيرات “العودة” بقطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان مقتضب وصل الأناضول نسخة منه، إن “الفلسطيني عماد داوود اشتيوي (21 عاما) استشهد بعد إصابته برصاصة إسرائيلية في الرأس، شرقي مدينة غزة”.

وأشارت الوزارة إلى إصابة 14 فلسطينيا آخرين برصاص قوات الاحتلال جروح أحدهم خطيرة، في مناطق متفرقة قرب الحدود الشرقية للقطاع.

وذكرت أن الأطباء وصفوا جراح بقية المصابين بين المتوسطة والطفيفة.

وكانت طائرة حربية إسرائيلية، قد قصفت مساء الأحد، منطقة شرقي مدينة غزة يتواجد فيها مجموعة من المتظاهرين الفلسطينيين ضمن مسيرة “العودة”.

وأفاد مراسل الأناضول بأن الطائرة قصفت منطقة “ملكة” الحدودية شرق حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، التي يتواجد فيها مجموعة من الشبان الفلسطينيين المتظاهرين ضمن مسيرة “العودة”.

بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له: “نفذت طائرة تابعة للجيش هجوما على خلية أطلقت بالونات حارقة من قطاع غزة نحو البلدات (المحاذية للقطاع)”. (الأناضول).