إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب حدود غزة

غزة: أصيب 6 فلسطينيين، جراح أحدهم خطيرة، مساء الأحد، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في مسيرات “العودة” بقطاع غزة، قرب الحدود مع إسرائيل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان مقتضب وصل الأناضول نسخة منه، إن “6 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي للجيش الإسرائيلي، جراح أحدهم خطيرة شرقي مخيم البريج”.

وأشارت الوزارة إلى أن الأطباء وصفوا جراح بقية المصابين بين المتوسطة والطفيفة.

من جهته، أفاد مراسل الأناضول، أن عشرات الفلسطينيين توافدوا نحو الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل وأشعلوا إطارات مركبات قرب الحدود، كما أطلقوا الألعاب النارية في السماء.

ومنذ نهاية مارس/آذار الماضي، يشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948، وهو العام الذي قامت فيه إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة. (الأناضول).