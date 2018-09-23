النرويج تعتقل رجلا روسيا للاشتباه في أنه “جاسوس”

موسكو: اعتقلت السلطات النرويجية رجلا روسيا 51/ عاما/ للاشتباه في أنه جاسوس، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن مسؤولين روس في موسكو وأوسلو اليوم الأحد.

ووفقا لتقارير وسائل إعلام نرويجية، تم اعتقال الرجل الجمعة في مطار أوسلو بعد أن حضر جلسة نقاشية دولية في البرلمان النرويجي.

وتردد أن الرجل تصرف بشكل مثير للريبة خلال الاجتماع في ستورتنغ ، مما استدعى أجهزة استخبارات نرويجية للتدخل.

وكان الأمن السيبراني (الإلكتروني) أحد الموضوعات العديدة للمؤتمر الذي عقده “المركز الأوروبي للبحث والتوثيق البرلماني”.

وكتبت السفارة الروسية، في بيان، نشرته عبر موقع فيسبوك، أنها تقدم الدعم القنصلي للرجل.

وقالت رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرغ اليوم الأحد إنها “تم إبلاغها” باعتقال مواطن روسي في أوسلو بشبهة التجسس لكنها لم تقدم مزيدا من التعليقات.

وأضافت سولبرج لاذاعة (إن آر كي) النرويجية من نيويورك حيث من المتوقع ان تحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع: “هذه مسألة تخص (جهاز الامن) وهيئات تنفيذ القانون في النرويج”.

وامتنعت وزيرة الخارجية إيني اريكسن سوريدي ، في نيويورك أيضا ، عن القول ما إذا كان الحادث سيؤثر على علاقات النرويج مع روسيا.

وقال محامي الرجل ، هيج آكر ، إن موكله مقتنع بأن اعتقاله جاء بناء على سوء فهم. (د ب أ).