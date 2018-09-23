﻿ساو باولو يهدر نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري البرازيلي

ساو باولو – د ب أ: اهدر ساو باولو نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري البرازيلي بتعادله مع ضيفه أميريكا مينيرو 1/1 ضمن المرحلة السادسة والعشرين. وتقدم دييغو دي سوزا بهدف لساو باولو في الدقيقة 45 ولكن ماتيوس خطف هدف التعادل لمينيرو قبل تسع دقائق من نهاية المباراة. ورفع ساو باولو رصيده في الصدارة إلى 51 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه إنترناسيونال.

نيولز يحقق فوزه الأول في الدوري الأرجنتيني

بوينس آيرس – د ب أ: حقق نيولز أولد بويز فوزه الأول في الموسم الحالي من الدوري الأرجنتيني وتغلب على ضيفه لانوس 2/صفر في المرحلة السادسة. وتقدم فيكتور فيغيروا بهدف من ركلة جزاء لنيولز في الدقيقة 45 ثم أضاف هيكتور فيرتولي الهدف الثاني في الدقيقة 88. ورفع نيولز رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني والعشرين، وتوقف رصيد لانوس عند نقطتين في المركز الخامس والعشرين. وتعادل كوردوبا مع فيليز سارسفيلد 1/1 وبالنتيجة ذاتها تعادل بانفيلد مع إنديبندينتي.

أزول يهزم أطلس وينفرد بصدارة الدوري المكسيكي

مكسيكو سيتي – د ب أ: انفرد كروز أزول بصدارة الدوري المكسيكي بفضل فوزه على ضيفه أطلس غوادالاخارا 2/صفر ضمن المرحلة العاشرة. وسجل أدريان ألدريتي وإدغار زالديفار هدفي الفوز لأزول في الدقيقتين 18 و57، ورفع رصيده في الصدارة إلى 23 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه كلوب أمريكا. وفاز تولوكا على نيكاكسا 3/2 وتيخوانا على باتشوكا 1/صفر ولوبوس على مضيفه ليون 1/صفر.

إصابة الصربي غروييتش لاعب هيرتا في أربطة الكاحل

برلين – د ب أ: أعلن هيرتا برلين الألماني تعرض لاعب وسطه الصربي ماركو غروييتش لإصابة قوية في أربطة الكاحل. وخرج غروييتش مصابا في الدقيقة 72 من المباراة التي فاز فيها هيرتا على بوروسيا مونشنغلادباخ 4/2. وشارك غروييتش في أربع مباريات مع هيرتا منذ قدومه على سبيل الإعارة من ليفربول. وقال مايكل بريتز مدير النادي: «ماركو نجح في المساهمة بدور كبير معنا خلال فترة وجيزة، لذا فإن إصابته تمثل خسارة كبيرة لنا». وقضى غروييتش صاحب الثماني مباريات دولية مع منتخب صربيا، الموسم الماضي معارا إلى كارديف وساهم في صعوده للدوري الإنكليزي الممتاز.

لعنة الزمالك تواصل ملاحقة النجوم في الدوري المصري

القاهرة – د ب أ: حقق حرس الحدود انتصاره الأول بالدوري المصري هذا الموسم، عقب فوزه الثمين 1/صفر على ضيفه النجوم في المرحلة الثامنة. وارتفع رصيد الحرس إلى 6 نقاط في المركز السابع عشر (قبل الأخير)، بفارق هدف خلف النجوم، السادس عشر، المتساوي معه في الرصيد، الذي عجز عن تحقيق أي فوز منذ تغلبه على الزمالك في المرحلة الرابعة للبطولة، حيث حقق نقطة وحيدة في مبارياته الأربع الأخيرة. وتقمص إيدو موسيس دور البطولة، بعدما سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 63، مستغلا النقص العددي الذي عانى منه النجوم عقب طرد مايكل أزيخومين في الدقيقة 47.

المحترفون الأجانب أبطال الجولة الثالثة في الدوري السعودي

الرياض – د ب أ: فرض المحترفون الأجانب أنفسهم أبطالا للجولة الثالثة للدوري السعودي، بعدما تمكنوا من الاستحواذ على نصيب الأسد من الأهداف المسجلة خلال المباريات الثماني. وشهدت الجولة تسجيل 29 هدفا، 21 منها جاءت عن طريق الأجانب، مقابل ثمانية للسعوديين. أما الغريب فإن اللاعبين سجلوا أكثر من 20% منها في الوقت بدل الضائع، بعدما سجلوا ستة أهداف بعد انقضاء تسعين دقيقة، وسجلوا هدفا واحدا في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. ونجح علي آلبليهي لاعب الهلال في تمرير الكرة بشكل صحيح ثمانين مرة من أصل 6238 تمريرة شهدتها الجولة. وشهدت الجولة 286 عملية التحام، ارتكب اللاعبون خلالها 212 خطأ استوجبت احتساب خمس ركلات جزاء، وإشهار البطاقة الصفراء 32 مرة، والحمراء ثلاث مرات. أما الحضور الجماهيري، فشهد تزايدا كبيرا، بعدما حضر أكثر من 102 ألف مشجع في المدرجات، في حين حضر مباريات الجولة الثالثة الموسم الماضي 19 ألفاً فقط، بزيادة 530%.

احتراق حافلة وفاق سطيف الجزائري

الجزائر – د ب أ: احترقت حافلة نادي وفاق سطيف الجزائري، وهي في طريقها إلى مطار الجزائر الدولي لنقل بعثة الفريق العائدة من المغرب. وأظهرت صورا تم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي اشتعال النيران في الحافلة. وقال حسان حمار رئيس وفاق سطيف، أن الحادث لم يتسبب في سقوط ضحايا. يشار الى أن وفاق سطيف سيلاقي الأهلي المصري، في الدور قبل النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعدما تجاوز الوداد البيضاوي المغربي في الدور ربع النهائي.