﻿جوشوا يهزم بوفتكين بالقاضية ويحافظ على ألقابه الثلاثة

لندن – د ب أ: حافظ البريطاني أنطوني جوشوا على ألقابه في رابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة الدولية للوزن الثقيل بعد فوزه بالضربة القاضية على الروسي ألكسندر بوفتكين على استاد «ويمبلي» في لندن.

وأزعج بوفتكين منافسه جوشوا في بداية النزال، لكن الملاكم البريطاني استعاد مستواه المعهود في الجولة السادسة حيث لقن منافسه الروسي البالغ 39 عاما سلسلة من الضربات القاسية والمتنوعة ثم حسم النزال لاحقا بالضربة القاضية في الجولة السابعة. وعزز جوشوا سجله الخالي من الهزائم في مسيرته الاحترافية محققا الفوز الثاني والعشرين له. وقال جوشوا (28 عاما): «الكسندر بوفتكين كان خصما قويا، وأثبت هذا اليوم، لكن هدفي الأساسي كان الخروج منتصرا».

ولمح جوشوا إلى أن منافسه التالي قد يتم تحديده من خلال استفتاء للجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتلقى بوفتكين الذي تعرض للإيقاف في 2016 بعد سقوطه مرتين في اختبارات المنشطات في غضون 12 شهرا، هزيمته الثانية فقط خلال 36 مباراة خاضها في مسيرته. كما أنها المرة الأولى التي يخسر فيها الملاكم الروسي بالضربة القاضية. وحاول بوفتكين في البداية أن يفرض اسلوبه على النزال لكنه تعرض لنزيف في الأنف خلال الجولة الثانية. واستمرت محاولات الملاكم الروسي للسيطرة على النزال لكنه قوبل بمجموعة من اللكمات القوية باليد اليسرى لجوشوا. واستمرت المناوشات بين الملاكمين مع ميل الأفضلية لجوشوا الذي حسم النزال في الجولة السابعة عبر توجيه ضربة قوية باليد اليمنى في ذقن بوفتكين.