﻿جوائز الفيفا: صلاح يصارع رونالدو ومودريتش الليلة مجدداً على جائزة «الأفضل»

لندن – د ب أ: يحلم النجم الكرواتي لوكا مودريتش بالتفوق مجددا على البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح وخطف جائزة «ذي بيست» التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى أفضل لاعب في العالم.

ويقدم السويسري جاني إنفانتينو رئيس الفيفا جائزة «ذي بيست» إلى اللاعب الأفضل في العالم خلال حفل جوائز الفيفا الذي يقام اليوم في العاصمة البريطانية لندن. وهذه الجائزة الثانية التي يتنافس عليها الثلاثي مودريتش ورونالدو وصلاح في 2018، حيث حسم مودريتش الصراع على لقب أفضل لاعب في أوروبا وانتزع الجائزة الشهر الماضي. ولعب مودريتش ورونالدو دورا بارزا في فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ليكون اللقب الثالث على التوالي للريال في ثلاثة مواسم متتالية بالبطولة، ويرفع الفريق رصيده إلى 13 لقبا (رقم قياسي) في دوري الأبطال. كما لعب مودريتش دورا بارزا وكان القوة الدافعة الهائلة خلف بلوغ المنتخب الكرواتي المباراة النهائية لكأس العالم 2018. ونال مودريتش المكافأة على دوره البارز في البطولة وأحرز جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال 2018 .ولهذا، أصبح مودريتش المرشح الأبرز لجائزة الفيفا من وجهة نظر الحارس الألماني السابق أوليفر كان، الذي قال: «المنتخب الكرواتي كان مفاجأة كأس العالم… مودريتش فاز بلقب دوري الأبطال وقدم بعض العروض الرائعة بدنيا وفنيا في البطولة… إنه المرشح الأقوى للفوز بجائزة الفيفا هذا العام». وعلى عكس مودريتش، الذي يظهر للمرة الأولى في القائمة النهائية للمرشحين على الجائزة، لا يبدو الصراع غريبا لرونالدو حيث فاز النجم البرتغالي بهذه الجائزة خمس مرات في العقد الأخير. وكانت أولى هذه الجوائز الخمس في 2008 عندما كان لاعبا في مانشستر يونايتد، حيث توج بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم ثم توج في 2013 و2014 بجائزة الكرة الذهبية مع اندماج جائزتي الفيفا ومجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية. وبعد انفصال الجائزتين مجددا في 2016، توج رونالدو بالنسختين الماضيتين في 2016 و2017 قبل انتقاله في صيف هذا العام إلى يوفنتوس الإيطالي. كما استحق المصري محمد صلاح الدخول بقوة في الصراع على الجائزة هذا العام بعد موسم خيالي مع ليفربول تصدر خلاله قائمة هدافي الدوري الإنكليزي برصيد 32 هدفا، علما أنه الموسم الأول له مع ليفربول. كما ساهم بدور هائل في تأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وإن خسر النهائي أمام ريال مدريد. ولعب صلاح دورا بارزا في عودة المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 1990 .

وفيما خلت القائمة النهائية من لاعبي المنتخب الفرنسي الفائز بلقب المونديال، يتنافس ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي مع مواطنه زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد والكرواتي زلاتكو داليتش الذي قاد منتخب بلاده إلى نهائي المونديال الروسي. وعلى جائزة أفضل حارس في العالم، يدور الصراع بين الفرنسي هوغو لوريس حارس توتنهام والفائز مع المنتخب الفرنسي بلقب المونديال، والبلجيكي تيبو كورتوا الذي انتقل مع تشلسي إلى الريال هذا الصيف، والدنماركي كاسبر شمايكل حارس ليستر الإنكليزي. وتتنافس النرويجية آدا هيغربيرغ والألمانية جينيفر ماروزان لاعبتا ليون بطل فرنسا وأوروبا مع البرازيلية مارتا على جائزة أفضل لاعبة في العالم. وقادت مارتا المنتخب البرازيلي للقب كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) للسيدات. وتتنافس سارينا فيغمان الفائزة بجائزة أفضل مدربة نسائية عام 2017 على جائزة العام الجاري بعدما قادت المنتخب الهولندي للسيدات إلى الفوز باللقب الأوروبي. وتتصارع فيغمان على الجائزة مع رينالد بيدروس مدرب ليون الفائز بلقبي الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا للسيدات، والمدربة أساكو تاكاكورا التي قادت المنتخب الياباني للقب كأس آسيا. ويحسم الصراع على جائزة أفضل لاعب ولاعبة ومدرب لفرق الرجال ومدرب للسيدات من خلال تصويت يشارك فيه قادة ومدربو منتخبات كل بلدان العالم حيث تمثل أصواتهم 50% من الاستفتاء، بواقع 25% للمدربين و25% لقادة الفرق، فيما يجرى تصويت عام على الانترنت بنسبة 25% للجماهير، وتصويت آخر بنفس النسبة لوسائل الإعلام والصحفيين. ويحسم الصراع على جائزة أفضل حارس من لجنة مختارة من الفيفا. ويشهد الحفل أيضا الكشف عن الفائز بجائزة «بوشكاش» لصاحب أفضل هدف في العام، ويتنافس عليها عشرة لاعبين هم محمد صلاح ورونالدو والويلزي غاريث بيل لاعب الريال والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة والروسي دينيس تشيريتشيف واليوناني لازاروس كريستودولوبولوس لاعب آيك اليوناني والأوروغواني جورجي دي أراسكايتا نجم كروزيرو والأسترالي رايلي ماكغري لاعب نيوكاسل جيتس الأسترالي والفرنسي بنيامين بافارد والبرتغالي ريكاردو كواريزما. كما يشهد الحفل الكشف عن التشكيلة المثالية لعام 2018 والتي تضم 11 لاعبا يتم اختيارهم من خلال استفتاء يجرى بالاشتراك بين الفيفا والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) .كما تقدم في الحفل جائزتا اللعب النظيف وأفضل مشجعين.