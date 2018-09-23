﻿الدوري الإيطالي: نابولي يهزم تورينو بالثلاثة ويقاسم يوفنتوس الصدارة

روما – د ب أ: اقتسم نابولي صدارة الدوري الإيطالي مؤقتا مع يوفنتوس حامل اللقب بفضل فوزه على مضيفه تورينو 3/1 في المرحلة الخامسة.

ويدين نابولي بالفضل لنجمه لورنزو إنسيني الذي سجل الهدفين الأول والثالث. وتقدم إنسيني بهدف لنابولي في الدقيقة الرابعة. وأضاف سيموني فيردي الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 20 بمساعدة زميله البلجيكي دريس ميرتينز. ورد تورينو بهدف في الدقيقة 51 عن طريق أندريا بيلوتي من ركلة جزاء.

وجاءت الدقيقة 59 لتشهد الهدف الثالث لنابولي عن طريق إنسيني عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء حيث ارتطمت الكرة بالقائم ثم تهادت إلى داخل الشباك. واقتسم انسيني صدارة قائمة الهدافين مع غريغوري ديفريل مهاجم سامبدوريا وكرزيستوف بياتيك مهاجم جنوى برصيد أربعة أهداف لكل منهم. ورفع نابولي رصيده إلى 12 نقطة ليلتحق في الصدارة بيوفنتوس الذي سيكون بوسعه الانفراد مجددا بالصدارة إذا نجح في الفوز على مضيفه فروسينوني.