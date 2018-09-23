﻿الدوري الاسباني: أسينسيو يسجل للريال في الانتصار على اسبانيول وأتلتيكو يفوز وانتصار كاسح لاشبيلية

مدريد – رويترز: سجل ماركو أسينسيو ليمنح ريال مدريد الفوز 1-صفر على اسبانيول العنيد ليدفع بالفائز نحو قمة الدوري الاسباني مؤقتا. وقدم توماس ليمار أداء رائعا ليسجل أول أهدافه مع أتلتيكو مدريد في الانتصار 2-صفر على خيتافي ليتقدم نحو المركز الخامس.

وتعرضت تشكيلة المدرب يولن لوبيتيغي لاختبار من الفريق الزائر على استاد «سانتياغو برنابيو» حيث سدد بورخا إغليسياس في العارضة لكن الريال تماسك ليحقق الفوز. وعقب انتصار رائع في دوري أبطال اوروبا على روما الاربعاء الماضي، أدخل لوبيتيغي تغييرات على تشكيلته قبل مواجهة اسبانيول السادس في الترتيب عقب بدايته الجيدة هذا الموسم. وأراح المدرب غاريث بيل ومارسيلو وتوني كروس، ومنح فرصة للمدافع الفارو اودريوزولا للظهور لأول مرة بديلا لداني كاربخال المصاب. واستحوذ الريال على الكرة لكن اسبانيول شكل تهديدا دائما في الهجمات المرتدة. وسدد بابلو بياتي بعيدا عن المرمى للفريق الزائر واستطاع تيبو كورتوا ابعاد محاولة من هرنان بيريز. وانتزع اصحاب الارض التقدم قبل نهاية الشوط الاول بأربع دقائق بعد تسديدة لوكا مودريتش التي غيرت اتجاهها بشكل كبير لكنها وصلت لأسينسيو الذي سجل أول اهدافه في الدوري هذا الموسم. واضطر مهاجم الريال لانتظار اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد لاثبات انه غير متسلل قبل ان يحتفل بالهدف. وراوغ إغليسياس مهاجم اسبانيول سيرجيو راموس قائد الريال مع بداية الشوط الثاني ولعب الكرة من فوق الحارس كورتوا لكن تسديدته ارتدت من العارضة.

وتماسك الريال رغم ضغط اسبانيول لينتزع الصدارة قبل ان يستضيف برشلونة منافسه جيرونا في وقت متأخر أمس. وأدى انتصار أتلتيكو المريح على خيتافي لتخفيف الضغط عقب بداية مهتزة للموسم جمع فيها خمس نقاط من أول أربع مباريات. وتسبب الجناح الفرنسي ليمار في هدف السبق لأتلتيكو والذي سجله الحارس ديفيد سوريا بالخطأ في مرماه قبل ان يضيف الهدف الثاني مع عودة فريق المدرب دييغو سيميوني الى سابق عهده. وسدد ليمار من مسافة بعيدة في العارضة لترتد الكرة وتصطدم بسوريا وتعبر خط المرمى ليمنح أتلتيكو التقدم عقب 14 دقيقة. وسجل النجم الفرنسي وسام بن يدر ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود أشبيلية إلى فوز كاسح 6/2 على مضيفه ليفانتي. ورفع أشبيلة رصيده إلى سبع نقاط ليقفز إلى المركز السادس ويتجمد رصيد ليفانتي عند أربع نقاط ليتراجع إلى المركز السادس عشر. وبادر أشبيلية بهز الشباك عن طريق بن يدر في الدقيقة 11 ولكن ليفانتي رد بهدف التعادل الذي سجله روجر مارتي سالفادور في الدقيقة 12 قبل أن يبدأ طوفان أشبيلية الذي سجل ثلاثة أهداف أخرى في الشوط الأول أحرزها دانييال كاريكو في الدقيقة 21 وبن يدر في الدقيقتين 35 و45 وشهدت الدقيقة 26 ركلة جزاء ضائعة لفريق ليفانتي. وفي الشوط الثاني، عزز أشبيلية انتصاره بهدفين آخرين سجلهما أندريه سيلفا وبابلو سارابيا في الدقيقتين 49 و59، فيما أحرز سايمون كاير لاعب أشبيلية الهدف الثاني لليفانتي عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأخيرة من اللقاء. وتعادل فياريال مع ضيفه بلنسية سلبا، ليرفع الأول رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث عشر مقابل أربع نقاط لبلنسية في المركز الخامس عشر.