﻿الدوري الانكليزي: وستهام يقطع حالة تألق تشلسي وانتصارات لأرسنال وليفربول والسيتي

لندن – د ب أ: قطع وستهام سلسلة انتصارات تشلسي في الدوري الإنكليزي وتعادل معه سلبا في المرحلة السادسة أمس الاحد، والتي شهدت فوز ارسنال على ايفرتون 2/0.

وبعدما حقق الفوز في جميع مبارياته الخمس الأولى، سقط تشلسي في فخ التعادل على ملعب وستهام ليهدر نقطتين وفرصة اقتسام الصدارة مع ليفربول. ورفع تشلسي رصيده إلى 16 نقطة ليظل في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف المتصدر ليفربول وبفارق الأهداف فقط خلف مانشستر سيتي حامل اللقب، كما رفع وستهام رصيده إلى أربع نقاط في المركز السابع عشر. واجتاز أرسنال ضيفه إيفرتون بهدفين، ليرتفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس محققا الانتصار الرابع، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي. وبحث لاعبو أرسنال مع بداية الشوط الثاني عن فرصة إحراز هدف التقدم متسلحا بالأرض والجمهور، وهو ما تحقق في الدقيقة 56 عن طريق الفرنسي ألكسندر لاكازيت. وبعدها بثلاث دقائق أضاف الغابوني بيير أوباميانغ الهدف الثاني، ليواصل أصحاب الضيافة سيطرتهم في محاولة لتسجيل المزيد من الأهداف لكن بدون أن تتغير النتيجة. وحافظ ليفربول على بدايته الأفضل على الإطلاق بانتصاره السادس على التوالي بتغلبه 3-صفر على ساوثهامبتون وعاد مانشستر سيتي إلى مستواه الرائع بفوز 5-صفر على مستضيفه كارديف. وفي اليوم الذي رحب فيه مانشستر يونايتد بعودة مدربه السابق أليكس فيرغسون إلى استاد «أولد ترافورد» أفسد ولفرهامبتون الحفل بتعادل 1-1 وواصل منافسوه الابتعاد في الصدارة. ولم يسبق لليفربول الفوز في أول سبع مباريات في جميع المسابقات في أي موسم لكنه احتفل بخوض يورغن كلوب المباراة 600 كمدرب بكسر الرقم القياسي لموسم 1961-1962 عندما انتصر في أول ست مباريات. وحسمت ثلاثية ويسلي هودت بالخطأ في مرماه وجويل ماتيب ومحمد صلاح المباراة في الشوط الأول لتتواصل المشاعر الإيجابية باستاد «أنفيلد» بعد التغلب على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي. ووضع السيتي حامل اللقب هزيمته المفاجئة أمام ضيفه ليون في دوري الأبطال خلف ظهره بانتصار كبير على مستضيفه كارديف افتتحه سيرجيو أغويرو في المباراة 300 مع النادي. وأحرز المهاجم الأرجنتيني هدفه 205 مع السيتي بعد مرور نصف ساعة ليمهد الطريق أمام هدفين لبرناردو سيلفا وإيلكاي غندوغان بالإضافة إلى أول هدفين لرياض محرز صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ النادي في الشوط الثاني. وتلقى فيرغسون تحية حارة من الجماهير في «أولد ترافورد» بعد عودته لأول مرة منذ خضوعه لجراحة عاجلة عقب إصابته بنزيف في المخ في مايو/ايار. وبدا أن يونايتد سيرحب به بفوز إذ أحرز البرازيلي فريد هدفه الأول مع النادي منذ انتقاله من شاختار دونيتسك، لكن المدرب جوزيه مورينيو كان في حالة غضب رغم الانتفاضة في الفترة الأخيرة، إذ أدرك جواو موتينيو تعادلا مستحقا في الشوط الثاني. وانضم ألكسندر ميتروفيتش إلى إيدن هازارد في صدارة هدافي الدوري برصيد خمسة أهداف لكل منهما عندما أدرك اللاعب الصربي التعادل في الشوط الثاني لفولهام ليوقف استمرار أفضل بداية لواتفورد في دوري الأضواء بعدما افتتح أندريه غراي التسجيل بعد 90 ثانية.