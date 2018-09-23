﻿«خاتمة جيا» الإيطالي يفتتح «أيام قرطاج لفنون العرائس» في تونس

تونس – من مروى الساحلي: شهدت تونس العاصمة، أمس افتتاح الدورة الأولى لـ«مهرجان أيام قرطاج لفنون العرائس» تحت شعار «العرائس تتفتح في المدينة» بعرض ايطالي بعنوان «خاتمة جيا»، للمخرج فابيو أومودي.

وتتواصل فعاليات المهرجان الى غاية 29 الشهر الحالي بمشاركة 24 عرضا من 24 دولة من بينها مصر ولبنان وفلسطين الكويت وبلجيكا وبوركينا فاسو وكوريا الجنوبية وكندا.

كما تشارك تونس في هذه الدورة بـ 15 عرضا، من بينها 4 عروض من إنتاج المركز الوطني لفن العرائس، الذي ينظم المهرجان تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، بميزانية قدرت بحوالي 400 ألف دينار (144.5 ألف دولار).

والعرض العرائسي الإيطالي «خاتمة جيا» يروي قصة شخص متمسك بأحلام وردية ولدت معه منذ نشأته.

إلا أنه يتخلى عنها بسبب العالم المبعثر الذي يعيش فيه والمليء بمشاعر الغربة والوحدة والحرمان.

وسبق حفل الافتتاح الرسمي، عرض فرجوي (استعراضي) انطلق مساء أمس أمام مدينة الثقافة بمشاركة 150 دمية مختلفة الأحجام، صحبة 6 فرق فلكلورية تونسية. وخلال حفل الافتتاح، قالت حبيبة الجندوبي، مديرة المهرجان، إن هذا المهرجان يعتبر فخرا لكل العرائسيين الذين اشتغلوا وتفانوا في عملهم طيلة سنين طويلة.

وأوضحت أنه سيتم تكريم عددا من المبدعين في مسرح العرائس على هامش المهرجان؛ منهم الراحل المنصف بلحاج يحيى وعبد الحق خمير وسمير بسباس للاعتراف بجهود بذلوها في سبيل الفن.

ومن بين العروض المبرمجة في المهرجان عرض «العجوز» و«لعبة الحب» و«لقاء» من تونس و»بيتيت شابيرون روج» من ألبانيا. (الأناضول)