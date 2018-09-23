﻿ قراصنة يختطفون 12 من أفراد طاقم سفينة سويسرية

جنيف ـ أ ف ب: يحتجز قراصنة 12 شخصًا من أفراد طاقم سفينة شحن سويسرية رهائن في المياه النيجيرية، وفق ما أفادت الشركة المشغّلة للسفينة.

وقالت «ماسويل شيبينغ» إن سفينتها «أم في غلاروس» التي تقل طاقمًا مكوّنًا من 19 شخصًا تعرضت لاعتداء صباح السبت خلال نقلها شحنة قمح من العاصمة النيجيرية لاغوس إلى بورت هاركور.

وذكرت الشركة في بيان أن الاعتداء وقع على بعد 45 ميلاً بحريًا جنوب غرب جزر بوني عندما «صعد أفراد عصابة القراصنة بواسطة حبال طويلة إلى السفينة غلاروس وقطعوا الشريط الشائك للوصول إلى متنها وإلى قمرة القيادة».

وأضاف: «مع إتلاف معظم وسائل الاتصال على متن السفينة، غادرت العصابة بعد اقتيادها 12 من أفراد طاقمها البالغ 19 شخصًا رهائن».