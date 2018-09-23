﻿الإنسان الآلي «غوغل» يرد على بعض رسائل «جي ميل»

القاهرة/ سان فرانسيسكو ـ د ب ا: يمكن لخاصية «سمارت ريبلاى» أو الرد الذكي فى خدمة البريد الإلكترونى «جى ميل» التى تستخدم التعلم الآلي لإنشاء استجابات بصورة تلقائية على الرسائل الإلكترونية، أن تكون مفيدة أو تبعث على عدم الارتياح، وذلك اعتمادًا على من تطلبه. وتشير هذه الخاصية إلى استجابات وردود تظهر أسفل رسائل البريد الإلكتروني، مثل «حسنًا، وهو مايعنى أنه أمر جيد»، أو «شكرًا» للتوفر على المستخدمين بضع ثوانٍ من الكتابة. واتضح أن خاصية «سمارت ريبلاى» أو «الرد الذكي» أصبحت شائعة، ذلك أنها مسؤولة عن نسبة 10 في المئة من جميع الردود على خدمة «جي ميل»، وذلك حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الخميس الماضى. وأكدت «غوغل» هذا الرقم لموقع «سى نت دوت كوم» الإلكترونى ولدى بريد «جى ميل» الإلكترونى أكثر من مليار مستخدم نشط شهريًا. وكانت «غوغل» قد أضافت خاصية «سمارت ريبلاي» في البداية فى عام 2015 إلى تطبيق «إنبوكس» للبريد الإلكتروني على الأجهزة الذكية، قبل أن تضيفها إلى تطبيق «جي ميل» للأجهزة التي تعمل بنظامي التشغيل «أندرويد» و«آي.أو.إس» العام الماضي، وتم استخدام هذه الخاصية في 12٪ من الردود على تطبيق «إنبوكس» عام 2017 ،