﻿حاول سرقة محل مجوهرات فضربه الجواهري حتى الموت

أثينا ـ أ ف ب: باشرت النيابة العامة في أثينا ملاحقات جنائية بتهمة «إلحاق إصابات جسدية قاتلة» في حق صاحب متجر مجوهرات في العاصمة اليونانية يشتبه في أنه شارك في ضرب مدمن مخدرات حاول سرقة محله.

ودخل الرجل البالغ 33 عامًا بعد ظهر الجمعة إلى محل المجوهرات بغرض السرقة على ما أفاد شهود. وسعى إلى الفرار بعد ذلك واستعان بمطفأة حريق لكسر الزجاج، على ما أوضحت الشرطة.

وتظهر لقطات نشرت عبر الإنترنت أن الرجل كان جالسًا القرفصاء داخل واجهة المحل المحطمة ويحاول الخروج عندما تلقى ركلات عدة من شخصين أحدهما صاحب المتجر. وقد لحقت به إصابات بليغة ونقل إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته.

وتبحث الشرطة عن الشخص الثاني الضالع في عملية الضرب والذي لاذ بالفرار.

وقال محامي صاحب متجر المجوهرات لوكالة الأنباء اليونانية «أنا»: إن الوفاة سببها شظايا الزجاج.

وأثار الحادث موجة تنديد من منظمات حقوق الإنسان. ونددت منظمة «كيرفا» المناهضة للتمييز «بعملية اغتيال تمييزية (..) نتيجة سياسة وصم مدمني المخدرات بالعار».