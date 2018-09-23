﻿إبر خياطة داخل ثمار فراولة

ويلينغتون ـ أ ف ب: امتدت ظاهرة الفراولة الأسترالية «المفخخة» إلى نيوزيلندا حيث أعلنت سلسلة متاجر كبرى، أمس الأحد، العثور على إبر خياطة داخل علبة فاكهة مستوردة من أستراليا.

فقد أفادت سلسلة «كاونتداون» أنها سحبت منتجات علامة تجارية للفراولة الأسترالية من متاجرها بعد العثور على إبر خياطة داخل ثمار في متجر في أوكلاند.

وكانت كميات من هذه الفواكه المستوردة من ولاية أستراليا الغربية قد بيعت الأسبوع الماضي في كل المتاجر التابعة لهذه السلسلة في نيوزيلندا، فيما لم تسجل سوى حادثة واحدة.

وقال متحدث باسم السلسلة في بيان: «نتعامل مع مسائل سلامة الغذاء على محمل الجد»، مضيفًا: «يمكن للزبائن أن يُحضروا إلى المتجر كل الفراولة من ماركة «تشويس» كي يكونوا مطمئنين لسلامتهم وسيعاد إليهم المال الذي دفعوه».

كذلك نصحت السلسلة الزبائن بتقطيع الفراولة الأسترالية قبل أكلها.

وفي أستراليا، رصدت الشرطة حوالي مئة حادثة تشمل العثور على إبر خياطة في فواكه بعد تسجيل حالات أولى في ولاية كوينزلاند في شمال شرق البلاد.

وتبين أن أكثرية الحوادث المبلغ عنها هي ادعاءات كاذبة منشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وخضع قاصران للاستجواب لدى الشرطة على خلفية ترويج مثل هذه الشائعات.

كما أن سلسلة «وولوورثز أستراليا» المالكة لمتاجر «كاونتداون» سحبت من محالها الإبر «كتدبير احترازي».

وقد أخذت القضية حجمًا كبيرًا مع تدخل رئيس الوزراء سكوت موريسون، الذي دعا الأستراليين إلى تصنيع قوالب حلوى بالفراولة لدعم بائعي الفواكه الذين تراجعت ايراداتهم بفعل هذه القضية.

وقد أقر البرلمان الأسترالي، الخميس، تعديلًا قانونًيا يشدد العقوبات على الضالعين في أنشطة «تفخيخ» الفواكه لتصل إلى السجن 15 عامًا.