﻿شاب جزائري يجمع آلاف الأشخاص في عيد ميلاده ويتسبب في حالة طوارئ!

الجزائر ـ «القدس العربي»: اكتشفت الجزائر أن هناك شابًا على موقع «سناب شات» مشهورًا، إلى درجة أنه استطاع أن يجمع آلاف الأشخاص بمجرد نشره إعلانًا صغيرًا على حسابه على الموقع يقول فيه إنه سيحيي عيد ميلاده في مقام الشهيد يوم السبت 22 سبتمبر/ أيلول، لكن صاحب الإعلان الذي كان يتوقع حضور 500 شخص فوجئ بحضور عشرة آلاف من محبيه إلى درجة أن السلطات وجدت نفسها في ورطة، واضطرت إلى تطويق المكان، وإرسال تعزيزات أمنية، ثم تهريب الشاب من الجموع التي جاءت لحضور عيد ميلاده الـ21.

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ليلة السبت بصور الجموع التي تهاطلت على المركز التجاري «رياض الفتح « بالقرب من مقام الشهيد أعالي العاصمة، ولسان حال الجميع يقول: «من هذا»؟ أغلبية رواد مواقع التواصل الاجتماعي اكتشفوا هذا الشاب الذي يدعى «ريفكا» واسمه الحقيقي فاروق، الذي اختار موقع «سناب شات» ونجح في أن يصبح مشهورًا بين بني جيله، لكن الشهرة بـ«اللايكات» شيء، وأن يصل الأمر إلى تدفق آلاف الأشخاص على المركز التجاري مرة واحدة شيء آخر، فهذا المركز الذي افتتح في ثمانينيات القرن الماضي ثبت أنه فشل تجاريًا، رغم أنه يمتلك كل مقومات النجاح، من حيث المساحة والموقع الاستراتيجي، لكنه تحول إلى مكان مقفر، ومعظم المحلات الموجودة داخله إما أكل عليها الدهر وشرب، وإما أغلقت أبوابها منذ زمن، وبالتالي لا يكاد المكان يستقبل عشرات الأشخاص يوميًا، لكن القائمين عليه فوجئوا بتدفق جحافل بشرية من كل حدب وصوب، الأمر الذي اضطر القائمين على الأمن الاتصال بالشرطة، التي أرسلت مجموعة من عناصرها على عجل لإنقاذ الموقف.

واشتهر الشاب «ريفكا» على موقع «سناب شات» من خلال فيديوهات ساخرة يقدمها بطريقة عفوية، وكذا من خلال تصوير تحديات يقوم بها مع أصدقائه، مثل القفز داخل شاحنة زبالة، أو دخول البحر وهو يرتدي كل ملابسه، كما أنه يصور أفراد أسرته أحيانًا.