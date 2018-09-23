بشق الأنفس .. رونالدو يُضيف فروزينوني لقائمة ضحايا يوفنتوس – (فيديو)

لندن-“القدس العربي”:

لعب كريستيانو رونالدو دور البطل، في اللقاء المُعقد الذي جمع فريقه يوفنتوس بمُضيفه فروزينوني على ملعب “ماتوزا”، وظل مٌعلقًا حتى دقائقه العشرة الأخيرة التي شهدت هدفي تأمين العلامة الكاملة لحامل اللقب، في أول 5 مواجهات في رحلة الدفاع عن لقبه المُفضل للعام الثامن على التوالي.

احتاج قائد المنتخب البرتغالي 8 دقائق فقط لبث الرعب في قلب الحارس ماركو سبورتيلو، بتصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء، أبعدها الحارس سبورتيلو بصعوبة إلى ركلة ركنية لم تُستغل، بعدها بدقائق حاول البوسني ميراليم بيانيتش مغالطة الحارس بتصويبة أخرى، لكنها لم تخدع الحارس المُتيقظ.

مع الوقت، تّحولت لواحدة من المباريات التقليدية للبيانكونيري، بضغط هائل بطول الملعب وعرضه، قابله دفاع مُستميت من الفريق المحلي، على أمل تكرار مفاجأة 2015، بخطف نقطة من زعيم البلاد في أول لقاء لفروزينوني في “السيري آ”، وهو ما كانت تُشير إليه النتيجة إلى أن قرر رونالدو إنهاء صمود المنافس.

وبعد سلسلة من الفرص السهلة التي أهدرها الدون أمام المرمى، واحدة منهم بكعب القدم على خط منطقة الجزاء، ظهر في الوقت المناسب، بتسجيل هدف التقدم الأول بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 81، قبل أن يبصم البديل بيرنارديسكي على هدف تأمين الثلاث نقاط بنسبة 100%، بإطلاق رصاصة الرحمة الثانية في الوقت المُحتسب بدل من الضائع.

بهذه النتيجة، حافظ يوفنتوس على صدارة جنة كرة القدم بحصد 15 نقطة في أول 5 مواجهات، بفارق 3 نقاط عن الوصيف نابولي، الذي انحنى في الجولة الثالثة أمام سامبدوريا بثلاثية دون رد.

Clutch Ronaldo is back everyone. pic.twitter.com/R1jewcYKSD — VERSUS (@vsrsus) September 23, 2018