تميز بالسخرية .. افتتاح مهرجان سان سباستيان السينمائي الدولي في دورته الـ 66

مدريد-“القدس العربي”- خالد الكطابي:

تميز حفل افتتاح مهرجان (سان سباستيان السينمائي الدولي) في دورته الـ66، الذي انطلقت فعالياته يوم أمس وستستمر إلى غاية التاسع والعشرين من الشهر الجاري بطابع السخرية التي خيمت على أجوائه انطلاقا من مقدمتي الحفل مرورا برئيس لجنة التحكيم.

وأعد وأخرج سيناريو الحفل كل من المخرج بورخا كوبياغا،كاتب السيناريو دييغو سان خوسيه والصحافي بورخا إيتشيباريا وقدمته الممثلثان بيلين كويستا و ناغوري أرانبورو .

ومنذ البداية تم إضفاء الطابع المرح والمزحة لكسر جليد الصمت الذي عادة ما يميز الدقائق الأولى….حيث تم الإعلان الساخر نقلا عن مصدر مجهول ”قيل أنه في الأفلام التي تخوض غمار المسابقة الرسمية لا يسمح للشخصيات ولا الجمهور بالضحك.”

كما تم اعتبار أن مهرجان سان سباستيان السينمائي الدولي هو” الأخ الأصغر لمهرجاني كان والبندقية كدليل للمكانة المهرجان و تعبيرا عن القيمة المميزة له”

لجنة تحكيم الدورة

ولم تخل كلمة رئيس لجنة تحكيم الدورة، المخرج الأمريكي ألكسندر باين،من النكتة عندما صرح قائلا: ”هناك أفلام ستنال إعجابنا وأخرى عكس ذلك..”

وتابع ألكسندر باين،الذي كان مرفوقا بأعضاء لجنة التحكيم ”نحب السينما كثيراً ، وسنحب كل الأفلام تقريباً أو كلها ، وستكون القرارات صعبة”.

وتضم لجنة التحكيم بالإضافة إلى رئيسها ألكسندر باين،كلا من بيت روريتش،روسي ديبالما،كونستنتين بوبيسكي، ناويل بيريث بيسكيارت.

جائزة فيبرسي

كما هو الحال في الدورات السابقة، عرف الحفل تقديم جائزة فيبرسي ، والتي انتقلت للمرة الثالثة إلى بول توماس أندرسون،عن فيلمه “الخيط غير المرئي “،الذي لم يتمكن المخرج الأمريكي من الحضور و تسلم الجائزة خوسي لويس هيربيياس”يونيفرسال بيكتشرز”حيث صرح ممتناً للاعتراف باختيار الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين معتبرا أن الجائزة” تشكل تمرينا ذي الطابع العالي سينمائيا”.

تكريم إيفون بليك وبرنامج”النسخة الإسبانية”

افتتح الحفل بشريط خاص عن حياة الراحلة إيفون بليك،رئيسة الأكاديمية السينمائية الإسبانية ومصممة الأزياء…التي أوضحت فيه كيف تولد شغفها لتدخل عالم تصميم الملابس “عندما كان عمري خمسة عشر عاما، ذهبنا لمشاهدة فيلم لأودري هيبورن وأحببت التصميم بأكمله ، وأخبرت والدتي أن هذا هو كل ما أردت القيام به”.

واحتفالا بمرور20 عاما على تقديمه ،تم تخصيص فقرة خاصة بالبرنامج السينمائي”النسخة الإسبانية “حيث صعدت كايتانا غيلين كويرفو إلى منصة الحفل نيابة عن فريق البرنامج بأكمله “لقد رأينا سينمانا تنمو ، تسافر، تتحول، وقد افتقدنا المعلمين الذين لا يمكن تعويضهم واكتشفنا شبابا متقدا ، والآن نحن نتطلع إلى المستقبل بنفس الحماس”

المسابقة الرسمية

وبعد تلك الفقرات المليئة بروح الفكاهة والتذكر تم تقديم فيلم الافتتاح “إلامور مينوس بينسادو”، أي الحب غير المتوقع، للمخرج خوان فيرا وبطولة ريكاردو دارين و مرسيدس موران حيث عبروا بأنهم “سعداء بالتميز في أفضل مهرجان سينمائي في العالم”

ووبالإضافة إلى فيلم « الحب غير المتوقع»تشمل المسابقة الرسمية الأفلام التالية:«ألفا،الحق في القتل»بيانتي مندوزا،«أنجيلو»ماركس سشلاينجر،«بايبي»ليو جي،«الفتى الرائع »فيليكس فان غرويننغن،«بلاند سبوت »توفا نووتني،«البريء»سيمون جاكميت،«المملكة» رودريغو سوروغويين،«بين مائين» إساكي لاكويستا،«هاي لايف»كلير دينيس،«كتيبة الذئاب» كيم جي وون،« إن فابريك»بيتر ستراكلاند،«الرجل المخلص»لويس غاريل،«الدفتر الأسود »فاليريا سارميانتو،«من سوف تغني لك»كارلوس فيرمونت،«أحمر» بنيامين نايشتات،«فيزيون»ناوومي كاواز،«يولي »إيثيار بويايين.