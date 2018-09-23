(المنزل ذو الساعات) يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

لوس انجليس: احتل فيلم “المنزل ذو الساعات” (ذا هاوس ويذ أكلوك إن إتس وولز) إيرادات السينما الأمريكية، في مطلع الأسبوع، محققا إيرادات بلغت 26.8 مليون دولار.

والفيلم الخيالي المعتمد على إحدى قصص الأطفال من بطولة جاك بلاك وكيت بلانشيت ومن إخراج إيلي روث.

وصعد فيلم الإثارة “معروف بسيط” (أيه سيمبل فيفور) من المركز الثالث إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 10.4 مليون دولار.

والفيلم بطولة آنا كيندريك وبليك ليفلي وهنري جولدنج، ومن إخراج بول فيج.

وتراجع فيلم الرعب “الراهبة” (ذا نان) من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع مسجلا إيرادات بلغت 10.2 مليون دولار.

والفيلم بطولة تايسا فارميجا وبوني آرونز وتشارلوت هوب وديميان بيشير، ومن إخراج كورين هاردي.

وجاء في المركز الرابع فيلم الخيال العلمي “المفترس” (ذا بريديتور)، محققا إيرادات بلغت 8.6 مليون دولار.

والفيلم بطولة إيفون ستراهوفسكي وأوليفيا مون وجاكوب تريمبلي ومن إخراج شين بلاك.

وحافظ الفيلم الكوميدي “آسيويون مجانين أثرياء” (كريزي ريتش إيشانز) على المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 6.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة كونستانس وو وهنري جولدنج وميشيل يوه ومن إخراج جون تشو.

( رويترز)