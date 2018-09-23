جيرونا يقطع سلسلة انتصارات برشلونة في الدوري الإسباني ويفجر مفاجأة في الكامب نو

برشلونة (إسبانيا) : فجر جيرونا مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أوقف سلسلة انتصارات برشلونة وتعادل معه 2 / 2 في عقر داره بملعب “كامب نو” اليوم الأحد في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعد أن حقق الفوز في مبارياته الأربع الأولى، سقط برشلونة في فخ التعادل على ملعبه ليهدر نقطتين ، لكنه استعاد موقعه في الصدارة برصيد 13 نقطة وبفارق الأهداف فقط أمام غريمه التقليدي ريال مدريد ، كما رفع جيرونا رصيده إلى ثماني نقاط ليصعد إلى المركز السادس.

وافتتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة، 19 ثم تعادل جيرونا بهدف سجله كريستيان ستواني في الدقيقة 45 .

وفي الشوط الثاني، سجل ستواني الهدف الثاني له ولجيرونا في الدقيقة 51 ثم أدرك جيرارد بيكيه التعادل لبرشلونة في الدقيقة 63 .

وعانى برشلونة من النقص العددي في صفوفه في أغلب زمن المباراة ، حيث طرد كليمون لينجليه من صفوف الفريق في الدقيقة 35 .

( د ب أ )