للمرة الأولى.. سعوديات في الطريق للعمل “غواصات محترفات”

القاهرة : تتجه المرأة السعودية، لأول مرة، للعمل كغواصة محترفة ببلادها.

ونقلت القناة الأولى بالتلفزيون الرسمي المصري، هذه التجربة في تقرير لا تتجاوز مدته 3 دقائق، بعنوان “غواصات سعوديات في أعماق البحار”.

وذكرت أنه “لم تمر بضعة شهور منذ رفع المملكة حظر دام عقود على قيادة المرأة للسيارة، حتى تخوض سعوديات الآن مغامرات جديدة ولكن تحت الماء هذه المرة”.

وقالت القناة إن فتيات سعوديات بدأن “التدرب على الغوص بأحد شواطئ الدمام (شرقي المملكة)”.

وأضافت: “فقبل عام لم يكن يسمح للنساء بالغوص بممارسة هذه الرياضة بالمملكة إلا مع رجال من محارمهن”.

وأوضحت أن “مدرسة في الدمام تقوم بتدريب أكثر من 40 امرأة يسعين للتأهل بشهادة رسمية كغواصات محترفات”.

وفي التقرير الذي بثه التلفزيون المصري، قالت إحدى المتدربات “الغوص تجربة ممتعة”.

والخميس الماضي، ظهرت الإعلامية وئام الدخيل، في نشرة الأخبار الرئيسية للتلفزيون السعودي الرسمي، لتكون أول مذيعة أخبار تظهر على النشرة الرئيسية للشاشة الحكومية.

وشهدت السعودية خلال الآونة الأخيرة اهتماما متزايدا بالمرأة حيث سمحت في يونيو/حزيران الماضي، بقيادة المرأة السيارة بعد عقود من الحظر.

كما تم الإعلان منتصف سبتمبر/أيلول الجاري عن قبولها كمساعد طيار ومضيفة لأول مرة.

( الأناضول )