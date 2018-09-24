متهمة القاضي كافانو تعتزم الإدلاء بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس المقبل

واشنطن : قال محامو امرأة تتهم بريت كافانو، المرشح من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لعضوية المحكمة العليا، بالاعتداء عليها جنسياً أنها ستدلي بشهادتها أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ في جلسة استماع مفتوحة يوم الخميس المقبل، وفقا لما ذكرته خدمة بلومبرج الإخبارية، مساء الأحد.

وقال محامو كريستين بلاسي فورد، أستاذة علم النفس في جامعة بالو ألتو في كاليفورنيا، والبالغة من العمر 51 عاما، في بيان في أعقاب اتصال مع موظفي اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ: “رغم التهديدات الفعلية لسلامتها وحياتها، تعتقد فورد أنه من المهم أن يستمع أعضاء مجلس الشيوخ إليها مباشرة حول الاعتداء الجنسي المرتكب ضدها”.

رغم التهديدات الفعلية لسلامتها وحياتها، تعتقد فورد أنه من المهم أن يستمع أعضاء مجلس الشيوخ إليها مباشرة حول الاعتداء الجنسي المرتكب ضده

وكان البيت الأبيض قد أكد في بيان، يوم السبت، دعمه لكافانو، قائلاً إنه “حريص على الشهادة علنا للدفاع عن نزاهته وتبرئة ساحته”.

وكان ادعاء فورد بأن كافانو حاول اغتصابها قبل أكثر من ثلاثة عقود، قد هدد بعرقلة تأكيد تعيين “كافانو” في المحكمة، رغم أنه كان شبه مؤكد.

وقالت لصحيفة “واشنطن بوست”، الأسبوع الماضي، إن الهجوم وقع في أوائل ثمانينيات القرن الماضي عندما كان الاثنان مراهقان أثناء حفل في ميريلاند.

وينفى كافانو “بشكل قاطع لا لبس فيه” مزاعم فورد.

(د ب أ)